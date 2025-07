Hiltenfingen trauert um Michael Weber

Am vergangenen Freitag ist Michael Weber, der zweite Bürgermeister von Hiltenfingen, an einem Krebsleiden gestorben. Er wurde 68 Jahre alt. Weber hat sich über Jahrzehnte in seinem Wohnort für die Belange der Einwohnerinnen und Einwohner engagiert. 35 Jahre lang prägte er als Gemeinderat mit außergewöhnlichem Engagement, Besonnenheit und ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn maßgeblich die Entwicklung der Gemeinde. Seit 2020 stand er als Stellvertreter dem Ersten Bürgermeister Robert Irmler in der laufenden Wahlperiode zur Seite. Für seine herausragenden Verdienste wurde Michael Weber mit der Bürgermedaille in Gold geehrt. „In allen Entscheidungen stellte er das Wohl der Gemeinde und ihrer Bürger in den Mittelpunkt seines Handelns. Wir verlieren mit ihm nicht nur einen pflichtbewussten, geschätzten zweiten Bürgermeister, sondern vor allem einen ganz besonderen Menschen“, schreibt Bürgermeister Irmler in seinem Nachruf.

Die Trauerfeier und die Beerdigung finden am Mittwoch, 16. Juli, ab 13.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Sylvester in Hiltenfingen und anschließend auf dem Friedhof statt.