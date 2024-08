Action und Abenteuer: Eindrücke vom Aufbau des Singoldsand-Festivals

Während es für die Besucher des Singoldsand-Festivals ein Wochenende voller Musik und guter Laune ist, geht es für die Crew schon viel früher los. Der Aufbau beginnt eine Woche vor dem großen Tag. Aus ganz Deutschland rücken Helfer an. Louisa Hansch, die heuer für das Marketing zuständig ist, schreibt: „Jeder bringt seine Talente ein, sei es bei den Elektrojungs, den Deko-Feen oder in der Küche. Klar, dass dabei nicht immer alles glatt läuft – aber genau das macht den besonderen Charme des Singoldsand-Festivals aus.“

Sie gibt einen Einblick in die Arbeit hinter den Kulissen. Am Sonntag standen die Technik-Profis vor einem Problem: Das Wlan funktionierte nicht. „Keine Panik, die Elektroboys sind zur Stelle und diskutieren heiß darüber, wie das Kabel am besten verlegt wird. Über die Singold legen oder lieber von der Geyerburg aus? Gerade als die Köpfe schon rauchen, kommt die Rettung: Ein freundlicher Anwohner stellt sein Wlan zur Verfügung.“ Die Crew ist sich einig: „Schwabmünchen, wir lieben dich!“

Singoldsand-Festival: In Schwabmünchen wird improvisiert

Viel zu tun gibt es auch in der Küche. „Mit Lebensmittelspenden und dem, was gerade da ist, zaubern die fleißigen Köche leckere Gerichte, die wirklich jedem schmecken – trotz aller Allergien und Unverträglichkeiten.“ Und wenn mal etwas fehle, stehe eben ein kurzer Sprint zum Supermarkt an.

Improvisiert werden musste auch, als die Bühne wegen eines Messfehlers am falschen Platz stand - und ein Baum im Weg. Die Helfer bauten sie ab und richteten sie neu aus. „Solche Einsätze schweißen das Team zusammen, und jeder packt mit an. Am Ende ist alles gut, und jeder ist stolz darauf, Teil dieses einmaligen Erlebnisses zu sein.“ Was für die Besucher nach einem perfekt durchgeplanten Event aussehe, sei in Wirklichkeit das Ergebnis monatelanger Vorbereitungen, spontaner Einfälle und jeder Menge Teamgeist. „Ein Festival, das in Erinnerung bleibt – für die Besucher ebenso wie für die Macher.“ (AZ)