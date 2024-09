Nach Schüssen eines Jägers: Hund Simba ist spurlos verschwunden

Fünf Menschen und elf Hunde sind am Sonntagmorgen, 1. September, im Bereich des Lechfelder Solarparks bei Obermeitingen auf einer Gassirunde unterwegs. Der Hund Simba, ein Husky-Hybrid, verschwindet um kurz vor acht Uhr in einem Gebüsch. Eine Leinenpflicht gibt es in diesem Gebiet nicht. Kurz darauf folgen Schüsse. Simbas Maulkorb und das Halsband mit Tracker werden kurze Zeit später gefunden. Vom Hund fehlt allerdings bislang jede Spur. Über das, was am Sonntagmorgen in Obermeitingen passiert ist, gibt es widersprüchliche Aussagen.

Blut, Halsband und Tracker des Hundes entdeckt

Eine Bekannte der Hundehalterin, die auf der Gassirunde mit dabei war, aber nicht Simbas Besitzerin ist, startet im Anschluss einen Zeugenaufruf auf Facebook und beschreibt die Situation: „Simba trug einen Maulkorb. Den Maulkorb trägt er auf Spaziergängen immer, nicht weil er gefährlich wäre, sondern weil sich manche Meschen vor ihm fürchten….Wir haben zu viert die Gegend abgesucht und auch einiges gefunden, was darauf schließen lässt, dass der Hund erschossen wurde… Wir fanden einen großen Blutfleck im Gras, mehrere Patronenhülsen Kaliber 308, das Halsband mit Tracker sowie Maulkorb. Letzterer war geöffnet und falsch wieder verschlossen worden.“ In der Nähe des gefundenen Halsbandes lag auch ein totes Reh. „Das lag da wohl schon mindestens einen Tag, denn es sah entsprechend aus“, schreibt sie.

Wurde der tote Hund entsorgt?

Da im Solarpark das Jagen verboten ist, nimmt sie an, dass der Schütze seine Spuren vertuschen wollte. Die These: „Jemand hat also, die Indizien sprechen eine deutliche Sprache und der Trackerverlauf belegt die Zeiten, den Hund auf dem Gelände des Solarparks erschossen…. Eventuell hat derjenige den Hund vorher schon angeschossen, und das verletzte Tier hat versucht zu flüchten, bis es am Zaun angelangt war und nicht mehr weiterkam. Die Entfernung der Patronenhülsen zum Blutfleck beträgt maximal 1,5 Meter. Spricht wohl für einen Fangschuss… Es gab Schleifspuren in der Wiese und Fußspuren. Wir vermuten: Der Schütze hat einen Müllsack geholt und den Hund eingepackt und in seinem Fahrzeug verschwinden lassen. Zuvor zog er dem Hund Halsband und Maulkorb ab und verschloss den Maulkorb wieder, allerdings falsch herum. Vermutlich wollte er glauben machen, der Hund hätte beides einfach verloren. Wir haben alles abgesucht, aber weder einen lebenden noch einen toten Hund gefunden.“

Das ist die These in den sozialen Medien. Die Verfasserin des Textes räumt auf Facebook allerdings ein: „Vielleicht war alles auch ganz anders, aber bevor wir den Hund nicht wiederfinden, werden wir es nicht wissen.“ Die Hundehalterin war am Montag bis Redaktionsschuss für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Gegen die Hundehalterin wird wegen Jagdwilderei ermittelt

Im Bericht der Polizeiinspektion Schwabmünchen liest sich der Vorfall anders. Hier hat die Hundehalterin nun mit einer Anzeige wegen Jagdwilderei zu rechnen. „Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Hund bei dem Solarfeld ein Reh gerissen hat. Darauf wurde ein Jäger aufmerksam und gab zwei Warnschüsse ab, um den Hund von dem Reh zu vertreiben. Danach entfernte sich der Hund in unbekannte Richtung. Gegen die Hundehalterin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Jagdwilderei eingeleitet.“ Nach Angaben von Polizeihauptmeister Christian Zobel soll der Maulkorb des Hundes zwar am Halsband befestigt gewesen sein, allerdings nicht ordnungsgemäß auf der Schnauze platziert worden sein. Denn mit Maulkorb hätte Simba kein Reh reißen können. Der Jagdpächter eines angrenzenden Gebietes habe den Vorfall beobachtet und nach eigenen Angaben zwei Warnschüsse in die Luft abgegeben. Er ist der Polizei namentlich bekannt. Ob Simba lebt oder tot ist, bleibt unklar. „Fakt ist, von dem Hund fehlt jede Spur“, so Zobel.

Polizei Landsberg übernimmt den Fall

Was tatsächlich vorgefallen ist, soll nun die Polizeiinspektion in Landsberg ermitteln. „Die Örtlichkeit befindet sich im Grenzgebiet der Polizeiinspektionen Schwabmünchen und Landsberg. Da sich die Tatörtlichkeit in diesem Fall auf Obermeitinger Flur befindet, erfolgt die weitere Bearbeitung durch die Polizeiinspektion Landsberg“, teilt Zobel mit.

Wer Angaben zum Verbleib von Simba machen kann, soll sich an die Polizeiinspektion Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320 oder die Polizei Schwabmünchen unter 08232/96060 wenden.

Wann Jäger Hunde erschießen dürfen

Es kommt immer wieder vor, dass Hunde oder Katzen Wildtiere jagen und manchmal reißen. Wenn Jäger auf freilaufende Hunde schießen, sind Konflikte mit den Tierhaltern beinahe vorprogrammiert. Jäger haben in Deutschland prinzipiell das Recht, wildernde Hunde und Katzen zu erschießen. Doch die Definition, wann dies der Fall ist, ist in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich, die Vorschriften können zudem interpretiert werden.

So heißt es im Bayerischen Jagdgesetz: „Hunde gelten als wildernd, wenn sie im Jagdrevier erkennbar dem Wild nachstellen und dieses gefährden können.“ Wenn der Vierbeiner also nur hinter einem Hasen oder einem Reh herläuft, aber keine Chance hat, das Wild zu erwischen, darf der Jäger nicht schießen. Der Schuss ist immer nur die Ultima ratio.

Katzen dürfen eher getötet werden. Hier reicht es nach dem Gesetz, wenn die Katzen mehr als 300 Meter vom nächsten Gebäude entfernt herumstreunen.

Hunde dürfen in bayerischen Wäldern frei laufen

In Bayern dürfen Hunde im Wald allerdings auch frei laufen gelassen werden, wie aus dem Ratgeber des Umweltministeriums zum Hundeausführen in der freien Natur hervorgeht. Denn das Landes-Naturschutzgesetz garantiert den Bürgern das Recht auf Naturgenuss mit ihrem Vierbeiner, auch beispielsweise in Privatwäldern. Doch solche großzügigen Regelungen gibt es nicht in allen Bundesländern, mitunter gibt es Leinenzwang.

In Königsbrunn sorgte vor mehreren Jahren ein Fall für Aufsehen, bei dem ein Jäger zwei kleine Hunde erschoss und dafür vor Gericht kam.