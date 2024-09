Nach Schüssen eines Jägers: Hund Simba ist spurlos verschwunden

Fünf Menschen und elf Hunde sind am Sonntagmorgen, 1. September, im Bereich des Lechfelder Solarparks bei Obermeitingen auf einer Gassirunde unterwegs. Der Hund Simba, ein Husky-Hybrid, verschwindet um kurz vor acht Uhr in einem Gebüsch. Eine Leinenpflicht gibt es in diesem Gebiet nicht. Kurz darauf folgen Schüsse. Simbas Maulkorb und das Halsband mit Tracker werden kurze Zeit später gefunden. Vom Hund fehlt allerdings bislang jede Spur. Über das, was am Sonntagmorgen in Obermeitingen passiert ist, gibt es widersprüchliche Aussagen.

Carmen Janzen