Hunde erhalten göttlichen Segen in Wehringen: Tierschutz und tierische Begegnungen im Gottesdienst

Wehringen

Hunde zwischen Kirchenbänken: Bounty, Amy und Ody empfangen den Segen

Am Welttierschutztag sind Tiere in die Kirche St. Georg in Wehringen eingeladen. So lief der Gottesdienst ab.
Von Denise Kelm
    Munter springt der Pudelmischling Bounty zwischen den Kirchenbänken herum.
    Munter springt der Pudelmischling Bounty zwischen den Kirchenbänken herum. Foto: Denise Kelm

    Obwohl Tierschutz und artgerechte Tierhaltung in aller Munde sind, ist er kaum bekannt: der Welttierschutztag. „Es gibt alle möglichen Welttage – aber ich höre nie etwas vom Welttierschutztag“, sagt Pfarrer Hubert Ratzinger in seiner Predigt in Wehringen. „Der 4. Oktober ist Franz von Assisi gewidmet. Der hatte eine besondere Beziehung zu allem Lebenden, er sah alles Leben als Geschenk.“ Zu diesem Anlass hat er die Gemeinde eingeladen, Haustiere zur Kleintiersegnung mit in die Kirche St. Georg zu bringen.

