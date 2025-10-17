Gemeinde Langenneufnach erhöht die Hundesteuer

Hundebesitzer müssen für ihre Vierbeiner mehr Hundesteuern bezahlen. Der Gemeinderat beschloss während der jüngsten Sitzung einstimmig, ab Januar nächsten Jahres die Hundesteuern zu erhöhen.

Bisher sind für den ersten Hund 30 Euro fällig, ab Januar sind es dann 50 Euro. Die Hundesteuern für den zweiten Hund steigen von 60 Euro auf 100 Euro, und für jeden weiteren Hund sind anstatt 120 Euro künftig 200 Euro zu bezahlen. Die Hundesteuer für Kampfhunde bleibt unverändert bei 500 Euro. Der Grund für die Erhöhung liegt an den gestiegenen Personalkosten für die Leerung und Reinigung der zahlreichen Hundetoiletten im Gemeindegebiet. „Unsere Bauhofmitarbeiter sind jede Woche eineinhalb Stunden damit beschäftigt“, erklärte Bürgermeister Gerald Eichinger und meinte, dass die Hundesteuersätze mit den umliegenden Gemeinden verglichen wurden. Dieser Vergleich floss in die Entscheidung für die Höhe mit ein.

Bringen Beton-Legosteine mehr Sicherheit?

Wegen der gestiegenen Sicherheitsauflagen für Veranstaltungen diskutierten die Räte während der Sitzung, welche weiteren Maßnahmen getroffen werden können. Für die Straßensperrung am Dorfplatz für Veranstaltungen wurden bisher lediglich Absperrbaken aufgestellt. Weil die Polizei aber dazu rät, Absicherungsmaßnahmen gegen Amokfahrer zu errichten, hatte Bürgermeister Eichinger Angebote für die Anschaffung von Beton-Legosteine eingeholt. Die circa zwei Tonnen schweren Steine mit einer Größe von 1,80 Meter mal 60 Zentimeter mal 60 Zentimeter kosten jeweils rund 150 Euro. Die Räte diskutierten, ob stattdessen schwere Pflanztröge angeschafft werden können. Weil aber dies mit einem Pflegeaufwand für die Bepflanzung verbunden ist, verwarfen die Räte diesen Vorschlag. Auch eine gemeinsame Anschaffung mit anderen Gemeinden ist nicht möglich, da diese nur bei Bedarf Betonklotze ausleihen wollen. Mit 8:2 Stimmen fiel schließlich der Beschluss, dass die Gemeinde acht Beton-Legosteine kauft. In Langenneufnach finden pro Jahr durchschnittlich fünf bis sechs Veranstaltungen auf dem Dorfplatz statt. Zudem sollen die neuen Betonsteine auch beim großen Jubiläumsfest der Feuerwehr im nächsten Jahr für die Absicherung zum Einsatz kommen.

Tempo 30 am Edeka?

Weil die Überquerung der Hauptstraße in Höhe des Edeka-Markts aufgrund des Verkehrs für viele Fußgänger gefährlich ist, hat Bürgermeister Eichinger mit der Polizei Rücksprache gehalten. Möglich sei die Geschwindigkeitsbegrenzung der Fahrzeuge auf 30 Stundenkilometer in diesem Bereich. Nun muss mit dem Straßenbauamt geklärt werden, ob diese Begrenzung umgesetzt werden darf.