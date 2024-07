Über den Gartenzaun: „Der Garten ist unser Sechser im Lotto“

Für einen Kleingarten braucht man Glück. Das haben Sevil und Ugur Ildeniz selbst erfahren. Vor mehr als zehn Jahren kamen sie durch Zufall an ein Pachtgrundstück mitten in Bobingen an der Singold. „Meine Frau ist hier jeden Tag vorbeigelaufen und hat den verwilderten Garten entdeckt“, sagt Ugur Ildeniz. So habe sie erfahren, dass der eigentliche Pächter einen Bandscheibenvorfall hatte und sich nicht mehr um den Garten kümmern konnte. „Der Garten ist unser Sechser im Lotto“, sagt seine Frau Sevil.

