In Bobingen sind die Puppen los

Die Puppentheatertage laden dieses Jahr von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. November, in die Mittlere Mühle. Kinder und Erwachsene dürfen sich auf sieben Stücke von namhaften Figurentheatern freuen.

In der Mittlere Mühle wurde früher Getreide zu Mehl gemahlen. Seit jeher war die Mühle ein Ort der Kommunikation. Beim Müller trafen sich Menschen aus allen Himmelsrichtungen, manchmal mussten sie warten und sich Zeit nehmen. Daran erinnert heute noch der Spruch: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“ In der Mühle wurden Neuigkeiten ausgetauscht, Kontakte gepflegt und neben der Arbeit auch zahlreiche Geschichten erzählt. Um die Tradition des Geschichtenerzählens nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, lädt das Kulturamt jedes Jahr bekannte Figurentheater und Puppenbühnen in die Mühle ein.

Los geht es heuer am Freitag, 15. November, mit dem Stück „Die Sachenfinderin“. Um 14.30 Uhr dürfen die Zuschauer ab drei Jahren die vierjährige Kari auf ihrer Entdeckungsreise in die große weite Welt begleiten. Kari, „Die Sachenfinderin“, entschlüpft ihrer Mama beim Apfelkuchenbacken aus der heimischen Küche und macht sich auf den Weg, um nach unentdeckten Sachen, Kostbarkeiten und Schätzen zu stöbern. Im Anschluss erzählt das Figurentheater Unterwegs ab 17 Uhr mit „Nils Karlsson Däumling“ die Geschichte vom kleinen Nils, von Freunden, Einsamkeit und Abenteuern.

Eine Rindvieh-Familie bezaubert

Beste Unterhaltung verspricht auch das Theater Kuckucksheim, das am Samstag, 16. November, nach Bobingen kommt. Um 14.30 Uhr dürfen die Zuschauer miterleben, wie „Willy, der wilde Stier“ sein Leben im Stall verbringt. Die bezaubernde Geschichte rund um die Abenteuer einer Rindvieh-Familie strapaziert nicht nur die Lachmuskeln, sondern beweist auch pädagogisches Fingerspitzengefühl. Tierisch gute Unterhaltung verspricht auch die Theateraufführung um 17 Uhr. Dann nämlich stellt das Theater Kuckucksheim das Stück der „Der Maulwurf Grabowski“ vor. Grabowski lebt glücklich und zufrieden unter einer bunten Wiese und freut sich über jeden seiner Hügel, bis eines Tages plötzlich seine Idylle gestört wird. Einfallsreichtum, Witz und Charme machen diesen Bilderbuchklassiker zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Samstagabend ab 19.30 Uhr ist für die größeren Besucher reserviert. Dann präsentiert das Theater Kuckucksheim jugendlichen und erwachsenen Theaterinteressierten den Klassiker „Der kleine Prinz“.

Zum Finale am Sonntag, 17. November, besuchen mit dem Figurentheater Linde Scheringer die Mäuse Pippilotti Naseweis und Max Mucks in zwei unterschiedlichen Stücken die Mittlere Mühle. Um 14.30 Uhr geht es hoch her in „Witwe Grantels Dachboden“, die so gar nicht einverstanden ist mit ihren Mäuse-Bewohnern, um 17 Uhr muss sich die Mäusefamilie dann auch noch gegen Nachbars Kater behaupten.

Karten sind im Vorverkauf beim Kulturamt der Stadt Bobingen erhältlich. Die Karten kosten neun Euro für Kinder, Erwachsene bezahlen zwölf Euro. Die Sitzplätze sind nicht nummeriert. Da für jede Aufführung die Plätze begrenzt sind, empfiehlt es sich, die Karten im Vorverkauf zu erwerben. Restkarten gibt es - solange verfügbar - an der Tageskasse. (AZ)