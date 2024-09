„Ich möchte meine Figuren verstehen – auch den Bösewicht“

Emily Rudolf, geboren 1998, ist freie Autorin, und der Shooting Star in der deutschsprachigen Thriller-Szene. Ein Luxushotel in den Alpen, eine Clique junger Internetstars und dunkle Gefühle, die ihren Weg an die Oberfläche bahnen – das erwartet die Leser von Emily Rudolfs neuem Thriller „Die Auszeit“. Am 5. Oktober kommt die Autorin persönlich nach Schwabmünchen in die Buchhandlung Schmid, um aus ihrem Roman zu lesen. Wer ist die junge Autorin, der es gelingt, sich mit nur 26 Jahren in der deutschen Thriller-Szene zu etablieren? Was brachte sie auf die Idee, über düstere Themen wie Neid, Hass und Eifersucht zu schreiben, die sich hinter einer Fassade aus Schönheit und Erfolg verbergen können? Sie gibt im Interview Antworten auf diese Fragen.

