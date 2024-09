So feiert das Duo Grenzenlos einen ganz besonderen Tag

Seit 20 Jahren stehen Bianca (44) und Stefan Richter (57) aus Mittelstetten gemeinsam als Duo Grenzenlos auf den Bühnen der Region. Sie bringen mit ihren Coversongs ganze Hochzeitsgesellschafen in Schwung, peppen Firmenfeiern auf, sorgen auf jedem noch so trögen Dorfplatz für Stimmung. Zum Jubiläum gibt es am Samstag, 5. Oktober, ab 20 Uhr ein großes Konzert mit Tanz in der Lechfeldhalle in Kleinaitingen. Dort, wo vor 20 Jahren alles begann. Karten gibt es über die Internetseite www.duo-grenzenlos.de.

