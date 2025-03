Blasorchester und Sänger rocken auf Italienisch

„Musik muss Spaß machen“ ist ein Leitsatz von Wasyl Zakopets, der seit 2020 das Blasorchester Königsbrunn dirigiert. Vorsitzender Walter Schuler ist überzeugt, dass er und seine Mitstreiter diesen Anspruch beim Konzert am Samstag, 5. April, um 19 Uhr in der Willi-Oppenländer-Halle voll einlösen werden. Dann bieten die 45 Musikerinnen und Musiker des Blasorchesters zusammen mit mehr als 65 Kindern und Jugendlichen der Chöre des Gymnasiums Königsbrunn (Leitung Annika Ryssel und Markus Wagner) und den beiden Gesangsprofis Sabine Koller (Sopran) und Benedikt Linus Bader (Tenor) eine „Italienische Rock Opera“ – keine Oper mit durchgehender Handlung, sondern eine Palette an bekannten Stücken aus Klassik und Schlagern aus Italien.

Hier bespricht Dirigent Wasyl Zakopets (links) mit Tenor Benedikt Linus Bader eine Passage. Foto: Elisabeth Zitzmann

Der „Triumphmarsch“ aus der Oper „Aida“ von Giuseppe Verdi wird den Reigen eröffnen, verrät Schuler, der „Sklavenchor“ aus „Nabucco“ ist ebenso zu hören, wie „La donna è mobile“ aus „Rigoletto“. Aber auch typisch italienische Ohrwürmer wie „O sole mio“, „Azurro“ und „Volare“ sowie „Con te partiro“, das italienische Original von „Time to Say Goodbye“. Von diesem Lied, das die beiden Gesangssolisten am Abend vor dem Gespräch mit unserer Redaktion erstmals mit dem Orchester geprobt haben, ist Walter Schuler besonders beeindruckt: „Da spüre ich immer noch Gänsehaut.“

Das Blasorchester hat in Königsbrunn bereits mit Schulchören gearbeitet

Mit „Italienische Rock Opera“ setzt das Blasorchester sein Zusammenwirken mit Schulchören und Solisten fort, die 2023 mit dem „Rock-Pop-Konzert“ begann. 2024 folgten beim Happy Weekend in der Pharmpur Eisarena „Magic Musical Moments“. Diese Entwicklung, so Schuler, habe wesentlich Dirigent Wasyl Zakopets geprägt. „In den Jahren davor haben wir unser Repertoire vor allem an Wertungsspielen ausgerichtet“, berichtet er. Die Stücke wurden dadurch zunehmend herausfordernder, für Musiker wie Zuhörer. Wasyl Zakopets setzte ab 2020 mit seinem Leitsatz „Musik muss Spaß machen“ neue Schwerpunkte, das Orchester schwenkte von konzertanter Blasmusik hin zu „moderner Blasmusik“ mit bekannten, unterhaltsamen Melodien.

Die beiden Gesangssolisten Sabine Koller (Sopran) und Benedikt Linus Bader (Tenor) proben. Foto: Elisabeth Zitzmann

Bei Konzerten kommt dabei das Zusammenwirken mit Sängern sehr gut an. Sopranistin Sabine Koller begeisterte die Zuhörer schon im vergangenen Jahr, Tenor Benedikt Linus Bader ist heuer erstmals mit von der Partie. Von der Ausstrahlung der beiden Solisten ist Schuler angetan. „Bader hat auch so eine Art italienische Ausstrahlung, vielleicht weil er in Florenz Gesang studiert hat.“

Für den Veranstaltungsort suchte Walter Schuler tagelang eine Alternative

Bei der Vorbereitung des Konzerts durchlebte Walter Schuler einige aufregende Tage. Schon frühzeitig hatte er dafür die Dreifach-Turnhalle des Gymnasiums reserviert, doch Ende Januar erfuhr er, dass diese für Anfang April zweimal vergeben worden war. Ein überregionales Turnier im Bodenturnen sei aber gesetzt. Einige bange Tage lang suchte er in Königsbrunn und darüber hinaus nach Ausweich-Spielorten – erst mal ohne Erfolg. Dann fand Philipp Herzog, Vorsitzender des Beach-Handball-Club BHC Königsbrunn, für drei an diesem Wochenende in der Willi-Oppenländer-Halle angesetzte Spiele andere Hallen. Einmal werden Handballer und Fans dafür sogar bis nach Weilheim fahren, so Schuler. „Wir sind den Handballern wirklich aufrichtig dankbar, dass sie das für uns auf sich nehmen.“ Er hat Zweifel, ob es angesichts der vielen Beteiligten möglich gewesen wäre, den Termin zu verschieben. Als Dankeschön werde es für den BHC einen Schwung Freikarten zum Konzert geben, versichert Schuler.

Karten gibt es im Vorverkauf für 17 Euro (Kinder bis zwölf Jahre zwölf Euro) im Kulturbüro Königsbrunn und bei reservix.de. An der Abendkasse kosten sie dann 21 und 17 Euro.