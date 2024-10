Jagdinfluencerin erklärt den Wald

Wie funktioniert der Wald? Wie wirken sich regionale Wetterphänomene auf den Wald aus? Was macht eine Försterin und Forstfluencerin? Diese Fragen wurden den Besuchern des Waldspaziergangs mit der Forstinfluencerin Beatrice Jäger in Reinhartshofen beantwortet. Gemeinsam mit Beatrice Jäger, die rund 50.000 Follower hat, wurde eine eigens vorbereitete Route abgelaufen. Auf dem etwa zweistündigen Weg berichtete die Försterin an verschiedenen Stationen über das Ökosystem Wald und ihren spannenden Arbeitsalltag. Lokale Wetterphänomene, wie der vergangene Hagel, haben dem Wald auch im Augsburger Land stark zugesetzt. Das bedeutet dann für die Försterin einen erheblichen Arbeitsaufwand, um sich im Nachgang um die geschädigten Stellen zu kümmern. Ziel ist es, einen resilienten und ertragreichen Wald zu erhalten, der auch von den Bürgerinnen und Bürgern zur Naherholung aufgesucht werden soll. Johannes Bihler und Dr. Lisa Wolf, die zu dem Spaziergang eingeladen hatten, resümieren: „Wir haben alle viel über das Ökosystem gelernt und sind beeindruckt von der wertvollen Arbeit, die Försterinnen und Förster tagtäglich leisten!“ Bild: Lisa Wolf

