Jahresrückblick 2022

In den Staudengemeinden stehen 2022 die Kinder im Fokus

An der Neufnach in Langenneufnach fand heuer die Einweihung des kleinen Erlebnisplatzes statt.

Plus Viel Geld wurde in zwei Kindergärten in Langenneufnach und Mickhausen investiert. An der Neufnach entstand auch ein besonderer Erlebnisplatz.

Von Karin Marz

In den Stauden nahm das gesellschaftliche Leben ab Frühjahr wieder richtig Fahrt auf. Überall fanden Veranstaltungen statt, und Vereinsversammlungen wurden nachgeholt. Übereinstimmend erklärten die Organisatoren, dass viele Besucher nach der Corona-Pause wieder richtig Lust auf Feiern und geselligem Beisammensein hatten. Getrübt wurde dies allerdings durch die derzeitige Energiekrise. An vielen Stellen in den Gemeinden und in den Privathaushalten wurde überlegt, wie Energie eingespart werden kann.

