Freie Wähler Oberottmarshausen nominieren Bürgermeisterkandidaten

Der Vorstand der Freien Wähler in Oberottmarshausen hat Jochen Reis zum Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl 2026 nominiert.

Der Unternehmer Jochen Reis wohnt mit seiner Familie seit über 20 Jahren in Oberottmarshausen. Kinderbetreuungseinrichtungen, Schule und auch die zügige Umsetzung der Pläne für das Seniorenwohnen im Ort liegen Jochen Reis am Herzen. Die Vereine im Ort hält er für die wichtigsten Einrichtungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung. Jochen Reis will die Vereine deshalb aktiv unterstützen.

Schwerpunkt soll die neue Ortsmitte sein

Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit wird in den nächsten Jahren die Gestaltung der neuen Ortsmitte sein, nachdem der Heider-Hof in den Besitz der Gemeinde übergegangen ist. „Für die Gestaltung der neuen Ortsmitte verlangt es nach seinen Worten eine gehörige Portion Mut und Pragmatismus“, heißt es in der Mitteilung der Freien Wähler. Diesen Mut, auch neue Wege einzuschlagen und zügig Entscheidungen zu treffen, würden Jochen Reis als erfolgreichen Unternehmer auszeichnen. (AZ)