Die Faszination für alte Handwerkskunst

In einer losen Folge stellen wir Sammler und Sammlerinnen vor. Johann Erlinger sammelt Bauernschmuck und Trachtenutensilien. Mehr als 500 Stücke gehören zu seinem Besitz. Den Kleinaitinger fasziniert die ausgefeilte und versierte Handwerkskunst aus früheren Jahren, die so aufwendig heute nicht mehr angewendet wird.

Bereits im Kindesalter bahnte sich die Sammelleidenschaft von traditionellen, heimatlichen Gegenständen bei Erlinger an. In den folgenden Jahren besuchte er regelmäßig Sammlermärkte und Veranstaltungen von Trachtenvereinen. So entwickelte er einen Blick für Bauernschmuck, der zum Teil über 150 Jahre alt ist und auf den Märkten hochpreisig gehandelt wird.

Was er erwirbt, ist Geschmackssache; er wählt aus, was seine besondere Sammlung erweitert. Für die Artikel hat Erlinger liebevoll thematisch geordnete Holzkästen angelegt, in denen er Trachtenknöpfe an Schnüren, aufwändig gearbeitete Rosenkränze, Bauernmesser in Lederschäften und Fuhrmannsbestecke, silberne Haarnadeln mit beweglichen Köpfen, die sogenannten Fibberer, und eine Vielfalt an Bauernringen, die früher in erster Linie der Mann trug, aufbewahrt.

Von vielen Stücken kennt er die Geschichte. Weiß, wo sie herkommen, wie sie entstanden und getragen wurden und wer sie einst besaß. Selbst trägt er über seiner Tracht mit Trachtenweste eine Uhrenkette, Bauernringe an der Hand, ein Charivari und eine Besteckgarnitur, die mit einer Schraube an der Lederhose eingehängt wird. Ein Charivari ist eine Kette, die vorne an der Trachtenweste zum Schmuck eingehängt wird. Das Charivari hat der begeisterte Sammler aufwendig gearbeitet und unter anderem mit einem Mardergebiss und einem Gamsbart versehen.

Der Kleinaitinger sammelt Antoniusringe, Grandlringe und mehr

Neben diversen Bauernringen ergänzen Antoniusringe, Martinsringe und Grandlringe seine Sammlung. Grandln sind Zähne von Rotwild. Und es gibt Wallfahrerrosenkränze, bei denen bei jeder Station ein Teil gekauft und eingehängt werden konnte, im Glauben etwa der Bäuerin zum Beispiel beim unerfüllten Kinderwunsch zu helfen.

Vergleichen kann man diese Schmucktechnik mit den heutigen Charms, bei denen kleine Anhänger in Hals- oder Armkettchen eingehängt werden können. Erlingers Lieblingsstücke sind seine Alberstätter Messer, angefertigt von Franz Alberstätter aus Friedberg um 1850, bei denen sich drei Messer in einer Lederscheide befinden, ebenso wie ein Pointner aus dem Chiemgau, ein Besteck bestehend aus Gabel, Messer und Flitschergaberl, einer weiteren Gabel für die Partnerin, das auf Reisen mitgenommen wurde. Sollten Reparaturen nötig sein, gibt es dafür Spezialisten.

Bemerkenswert sei die Verarbeitung der Gegenstände. Diese hohe Handwerkskunst, die sich bei genauer Betrachtung in einzelnen Teilen entdecken lässt: innen hohle Metallpferde, die durch ihr geringes Gewicht auffallen, ungewöhnliche Materialien wie Kuhhorn, Tierzähne und Menschenknochen, Elfenbein, Rotwildgeweih, Natterknochen, Muranoglas, Schieberketten, filigran aus feinem Silber gearbeitete Haarnadeln mit beweglichen Tulpen. Es wurden auch Ringe mit beweglichen Plättchen versehen, wie man sie aktuell in der Schmuckmode sieht.

Immer weniger Märkte und immer mehr Fälschungen

Er besucht Antik- und Trachtenmärkte verstreut in ganz Bayern, wie Greding, Pfaffhofen, Käferloh, Krumbach, Neubayern und Pfronten, und wird dort immer wieder fündig. Verkauft wird dort Trachtenmode, Möbel. Vor allem kurze Lederhosen seien derzeit im Trend. Es gibt einen Liebhabermarkt für solche Bauerngegenstände und besondere Trachtenmode. Erlinger beklagt aber: „Die Eintrittskosten und Hallenkosten für Märkte sind gestiegen, sodass einige bereits gar nicht mehr stattfinden, wie zum Beispiel der Trachtenmarkt am Nockherberg.“ Zudem sei die Zahl der Verkaufsaktivitäten seit Corona so gesunken, dass einige Händler und Sammler nicht mehr aktiv seien.

Leider kämen immer mehr Fälschungen auf den Markt. Nur durch einen erfahrenen Blick ließen sie sich von wertvollen Originalen unterscheiden. Diese Entwicklung findet Erlinger schade. Denn die bayerische Kultur und Tradition lebe in diesen filigran gearbeiteten Gegenständen der Handwerkskunst aus vergangenen Jahren weiter. Ist er sich selbst seiner Einschätzung nicht sicher, gibt es Rat in der Trachtenberatungsstelle in Oberbayern.

