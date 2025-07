Die „Beer-Orgel“ in Obermeitingen klingt seit 150 Jahren

Die kleine Orgel in der Pfarrkirche St. Mauritius ist weit mehr als ein Musikinstrument, vielmehr ist sie ein Teil der Dorfgeschichte, der kirchlichen Tradition und des kulturellen Erbes. So drückte es Bürgermeister Erwin Losert in der Festschrift zum 150-jährigen Orgeljubiläum aus. Im Festgottesdienst brachte die Organistin Silvia Landherr das vom Orgelbauer Georg Beer aus Erling-Andechs als Unikat für diese Kirche geschaffene Instrument meisterhaft zum Klingen. Begleitet wurde die feierliche Orgelmusik von Karin Müller mit der Querflöte und dem Trompeter Vincent Weihmayer. Zum festlichen Anlass schmückten die Fahnenabordnungen des Burschenvereins, des Gesangvereins „Fröhlichkeit“ sowie der Feuerwehr den Altarraum. Pfarrer Thomas Demel verglich die Orgel mit der Gemeinde, denn auch sie müsse in vielfältigen Registern und Begabungen zusammenspielen, damit ein guter Ton herauskomme. „Die Orgel erhebt den prächtigen Kirchenraum mit ihrem Klang, stärkt den Gesang der Gemeinde und verleiht dem Gebet eine Stimme, die weit über das gesprochene Wort hinausreicht“, sagte der Pfarrer und zitierte den Heiligen Augustinus mit dem Wort „Wer gut singt, betet doppelt“.

Die Geschichte hinter der Orgel

Der aus Obermeitingen stammende Orgelbauer und frühere Organist Pantaleon Haggenmüller berichtete bei einem Empfang nach dem Gottesdienst über die Geschichte und Besonderheiten dieser Orgel. Sie wurde 1875 als Ersatz für die erste Orgel aus dem Jahr 1796 in das eigens dafür geschaffene enge und niedrige Chörlein unter dem Kirchendach eingebaut. Die erste Orgel gab grelle Misstöne von sich, die auch nach einer Reparatur nicht abgestellt werden konnten. So investierte die Pfarrgemeinde stattliche 693 Gulden für eine Beer-Orgel und zahlte diese Summe sieben Jahre lang in Raten ab. Der Orgelbauer Georg Beer hatte bereits für die Kirchen in Klosterlechfeld und Untermeitingen Orgeln geschaffen.

Silvia Landherr ist seit 1999 die alleinige Organistin und beherrscht die besondere "Beer-Orgel".

Die Klosterlechfelder Orgel ist bis heute in ihrem Grundaufbau in Betrieb, die in Untermeitingen aber nicht mehr. Wegen des engen Raumes hat die Obermeitinger Orgel ein verkürztes Pedal nur mit den Tasten von C bis F und nur ein Manual mit 56 Tasten, was für die Organisten eine Herausforderung ist, zumal es anders angeordnet ist als bei einer Standardorgel. Von 1875 bis 1998 übten stets die insgesamt 13 Dorflehrer das Amt des Organisten aus. Pantaleon Haggemüller spielte zusätzlich an Sonntagen in den Jahren 1969 bis 1976. Ab 1992 half Silvia Landherr zusätzlich für den letzten Oberlehrer Hermann Mader aus und seit 1999 ist sie die alleinige Organistin. Sie schilderte, wie sie wegen ihrer geringen Körpergröße und dem nicht verstellbaren Hocker ihre eigene Spieltechnik entwickelte, sodass ihr diese Orgel inzwischen ans Herz gewachsen ist. Immerhin wird der zum Orgelspiel notwendige „Wind“ inzwischen von einem Elektromotor erzeugt. „Bis Mitte der 1950er-Jahre musste die Balganlage im Dachboden von Ministranten oder Schülern getreten oder mit einer Handkurbel angetrieben werden, die ihrem Lehrer aber öfter einen Streich spielten und mit dem Treten einfach aufhörten“, weiß Pantaleon Haggenmüller.

Die Pfeifen wurden für den Krieg eingeschmolzen

1917 unterlagen die Prospektpfeifen der Orgel wegen ihres Bleigehalts der Beschlagnahme für Kriegszwecke und mussten an das Bezirksamt Landsberg abgeliefert werden. Die Lücke wurde bis zur Erneuerung der 390 Pfeifen durch einen Vorhang verborgen. Im März 1977 wurde die Orgel anlässlich der Innenrenovierung ausgebaut und vom Orgelbaumeister Kuback aus Augsburg neu instandgesetzt. Die bisher letzte Restaurierung erfolgte 1998. Nach der Kirchenrenovierung 2013 drohte die ganze Orgel abzurutschen und so mussten die Emporen saniert und die Orgel mit Stahlträgern stabilisiert werden. Die denkmalgeschützte „Beer-Orgel“ wird regelmäßig gewartet und gestimmt und soll so noch viele Jahrzehnte in Obermeitingen wohlwollende Klänge zur Ehre Gottes ertönen lassen.