Seit zehn Jahren ist die Matrix ein Ort für Königsbrunns Jugend

Um zu entspannen oder zu feiern, um Musik zu machen oder Basketball zu spielen: Seit zehn Jahren zieht es Jugendliche in Königsbrunn in die Matrix. Sie gehen nicht nur dorthin, wenn eine der zahlreichen Veranstaltungen ansteht. Knapp 100 kommen im Schnitt täglich in die Jugendfreizeitstätte. Zum zehnjährigen Bestehen steht am 12. Juli eine große Feier an. Von Anfang an Teil des Matrix-Teams war Steve Klier. Der 37-jährige Medienpädagoge sagt: „Wenn wir Leuten erzählen, dass wir ein Jugendzentrum sind, und sie dann zum ersten Mal herkommen, sind sie meistens erstaunt.“

