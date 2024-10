Eine Königsbrunnerin hilft jungen Menschen in schwierigen Situationen

Ein einjähriger Auslandsaufenthalt in Costa Rica, bei dem sie die Lebendigkeit und Freude am Glauben in der lateinamerikanischen Kirche kennenlernte, hat Sarah Blay dazu animiert, Pastoralreferentin zu werden. So steht es in einer Mitteilung des Bistums Augsburg, in der zwei neue Pastoralreferentinnen, drei Gemeindereferentinnen und eine Pfarrreferentin vorgestellt werden. Bischof Bertram Meier hat die sechs Frauen Ende September in den pastoralen Dienst ausgesandt. Sarah Blay ist 27 Jahre alt. Sie ist in Königsbrunn aufgewachsen. Dort war sie vor allem in der Pfarrjugend über viele Jahre hinweg ehrenamtlich tätig. Nach dem Theologiestudium in München kehrte sie in die Diözese Augsburg zurück, um dort die dreijährige Assistenzzeit in Gersthofen anzutreten.

Icon Vergrößern Sechs Frauen hat Bischof Bertram Meier Ende September in den pastoralen Dienst ausgesandt: Doris Herger (von links), Anna-Maria Maul, Sarah Blay, Anna Brandl, Rosalie Brombeiß und Monika Ettig. Foto: Maria Rösch, Pressestelle Bistum Augsburg (Archivbild) Icon Schließen Schließen Sechs Frauen hat Bischof Bertram Meier Ende September in den pastoralen Dienst ausgesandt: Doris Herger (von links), Anna-Maria Maul, Sarah Blay, Anna Brandl, Rosalie Brombeiß und Monika Ettig. Foto: Maria Rösch, Pressestelle Bistum Augsburg (Archivbild)

Vor kurzem hat sie geheiratet und baut mit ihrem Mann aktuell ein Haus in Königsbrunn. Besonders prägend für ihren Glaubens- und Lebensweg war der einjährige Aufenthalt in Costa Rica. Während der dreijährigen Assistenzzeit war Blay vor allem für die Kinder- und Familienpastorale zuständig. Während der Assistenzzeit absolvierte sie eine Wanderleiterausbildung des Deutschen Alpenvereins (DAV). Die Berge sind für sie ein wichtiger spiritueller Ort und sie freut sich, zukünftig mit Gruppen dort unterwegs zu sein. Ihre neue Stelle führt sie an die Katholische Hochschulgemeinde in Augsburg, wo sie ab September in der Studierendenseelsorge tätig sein wird. Hier freut sie sich besonders darauf, junge Erwachsene in unterschiedlichen Lebenslagen zu begleiten und gemeinsam mit ihnen den Glauben zu leben und zu feiern. (AZ)