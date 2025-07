Ein 21-jähriger Autofahrer wurde am Samstagabend in der Raiffeisenstraße in Langenneufnach von der Polizei angehalten und kontrolliert. Dabei nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Den Verdacht bestätigte eine Atemalkoholkontrolle.

21-Jähriger muss sein Auto abstellen

Der Test ergab einen Wert von 0,74 Promille, weshalb die Weiterfahrt unterbunden wurde. (AZ)