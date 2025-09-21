Rosstränke Schwabmünchen: Das hat die Betreiberin in drei Jahrzehnten erlebt

Von 1971 bis 2005 betrieb die inzwischen 87-jährige Justl Guadagnini die Rosstränke in der Luitpoldstraße in Schwabmünchen. Sie war damals die erste Kleinkunstbühne in Schwabmünchen und diente als Sprungbrett für viele bekannte Künstler aus der Region. Dabei war die Rosstränke gar nicht Guadagninis erster Berührungspunkt mit Schwabmünchen.

Für die ursprüngliche Heidelbergerin begann alles mit einem Eiscafé, das sie gemeinsam mit ihrem Mann Eddy 1964 in Schwabmünchen eröffnete. Dort bot sie im Winter Spaghetti und Pizza an, was zu dieser Zeit unüblich war. Guadagnini arbeitete sieben Jahre lang in dem Eiscafé, bevor sie 1971 die Rosstränke gründete. Als sie mit ihrem Mann herkam, war sie zunächst skeptisch. Nachdem sie unter anderem in London und München gelebt hatte, war die ländliche Region eine große Umstellung für sie. Inzwischen hat sich ihre Meinung geändert. Wie sie betont, war es vor allem für ihre Kinder schön, auf dem Land aufzuwachsen, weshalb sie die Entscheidung, nach Schwabmünchen zu ziehen, nicht bereut.

Wilde Nächte in Schwabmünchen: „Da läuft ein Pferd frei herum“

Die in Schwabmünchen bekannte Kulturbar fing 1971 klein an. „Wir haben wirklich ganz klein angefangen, mit kleinen Steaks und Salaten. Und dann hat sich die Karte erweitert wie eine große Bistro-Küche“, erklärt Guadagnini. Geöffnet war immer ab 17 Uhr, abends ging es meist bis Mitternacht. An besonderen Tagen wie Fasching war die Kulturbar durchaus mal bis drei Uhr für die Gäste geöffnet, berichtet die 87-Jährige. Diese Öffnungszeiten sorgten dafür, dass ein breites Spektrum an Besuchern vorbeischaute. Unter anderem kamen sie aus München, um der Rosstränke einen Besuch abzustatten. Das kulinarische Angebot hat Guadagnini mit der Zeit zunehmend erweitert. „Auch mit speziellen Angeboten, wie Salate im Sommer und so weiter. Spaghettiessen haben wir einmal im Monat gehabt. Immer den ersten Dienstag, war total gefragt.“

Besonders die Anfänge der Kulturbar waren turbulent. „Nach zwei oder drei Wochen hat beim Hausbesitzer Herr Winzer die Polizei angerufen: Bombendrohung in der Rosstränke.“ Daraufhin musste die Bar evakuiert werden. „Das war natürlich eine große Aufregung, alle auf die andere Straßenseite rüber“, berichtet Guadagnini. Sie erstattete am nächsten Tag eine Anzeige bei der Polizei, welche folgenlos blieb. „Und einmal ist ein Pferd draußen freigelaufen in der Nacht. Da geht ein Gast raus, auf die Toilette oder eine rauchen. Da ist er hereingekommen und sagt ich glaube ich spinne, da läuft ein Pferd frei herum.“ Um das Pferd einzufangen, wurde mit einem Strick ein provisorisches Halfter gemacht. Daraufhin brachte eine Hobbyreiterin das Pferd zurück zum Reithof.

Zahlreiche Kleinkunst-Auftritte in der Rosstränke

Auf der Bühne der Rosstränke traten zum Teil Künstler aus dem damals sogenannten „Sinti-Jazz“ auf, sowie irische Musikgruppen. Das Herzstück der Bar blieb über die gesamte Zeit die Kleinkunst. Die Auftritte wurden von Guadagnini organisiert und dienten für viele Künstler als Sprungbrett. „Also die Kabarettisten, die ich gehabt habe, das waren entweder Musikkabarett oder auch ziemlich politische Auftritte“, berichtet die 87-Jährige. Unter anderem gehörten im Laufe der Jahre die Künstler Fredl Fesl und Willy Michl zum Aufgebot. Auch Urban Priol, welcher später im ZDF die Sendung „Neues aus der Anstalt“ moderierte, präsentierte sein Programm in der Kulturbar. Reiner und Dietmar Panitz waren als Mehlprimeln Teil des Kabarett-Programms. „Ich weiß nicht, wie viele hundertmal die da waren“, sagt Guadagnini lächelnd. Christoph Süß, welcher heutzutage vor allem für die Sendung „quer“ im Bayerischen Rundfunk bekannt ist, trat unter anderem in der Rosstränke auf. Besonders stolz ist Guadagnini darauf, dass Willy Astor bei ihr mehrmals zu Gast war und frühe Schritte als politischer Kabarettist machte. „Der Willy Astor hat mich auch mal angerufen, ganz am Anfang. Und hat gesagt, du, kann ich mal wieder auftreten bei dir“, sagt die ehemalige Wirtin.

Die Bindung zu ihren Stammgästen beschreibt die 87-Jährige als sehr gut. „Die haben alle total geheult, wie wir zugemacht haben. Die sind ja alle in meinem Alter oder zehn Jahre jünger. Wir haben natürlich auch teilweise Eltern gehabt, die mit ihren Kindern gekommen sind“, berichtet Guadagnini. Außerdem betont sie, dass sie ihrem Personal und besonders ihren Kindern, die auch in der Rosstränke mithalfen, dankbar ist. Auch 20 Jahre nach der Schließung der Rosstränke trifft Guadagnini im Luitpoldpark immer noch ehemalige Stammgäste.