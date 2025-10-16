Was Ameisen mit Demokratie zu tun haben

Zum fünften Mal war Kabarettist Philipp Weber bei der Veranstaltungsreihe „Kabarett und Wein“ in Bobingen. Schon der Titel seines Programms „Power to the Popel“ deutete auf einen erheiternden Abend hin.

Am Anfang des Programms stand eine echte Schnapsidee, berichtete der Kabarettist. Denn er habe diesen Einfall tatsächlich am Tresen gehabt: „Ich könnte doch Ameisen adoptieren. Warum Ameisen? Ganz einfach: Mit einem Haufen Ameisen hätte ich mein eigenes Volk! Und dieses mit unserem demokratischen System, quasi auf einer rasanten Reise durch Flora und Fauna unseres Staatswesens, vergleichen.“ Der kleine unbedeutende „Popel“ kann auch zum wildwütenden „Pöbel“ werden.

Wenn das Volk zum „Pöbel“ wird

Der Titel des Programms spiele, so Weber, sprachlich mit dem kulturellen wie politischen Slogan „Power to the People“, übersetzt: „Die Macht dem Volk.“ Aus dem kleinen Menschlein, dem unbedeutenden „Popel“, werde der Souverän des Staates. Doch Vorsicht sei geboten. Das Volk könne schnell zum „Pöbel“ werden, zur besinnungslosen, wild-wütenden Menge, so Weber. Das gelte es unbedingt zu verhindern. Weber erläutert: „Studien zeigen: Die Deutschen sind zunehmend demokratiemüde. Und ich frage mich: Wie kann das sein? Warum ist Demokratie für uns eine Zumutung geworden? Was erwarten wir eigentlich von ihr? Dann habe ich mir gedacht: Vielleicht wird es Zeit, die Frage umzudrehen. Was kann, darf und muss die Demokratie eigentlich von uns Bürgerinnen und Bürgern verlangen? Denn ja – Demokratie ist eine sehr anspruchsvolle Staatsform. Aber eines muss uns immer klar sein: Für eine freie Gesellschaft gibt es keine Alternative! Ein Bobinger Kabarett-Abend wäre in Kabul City undenkbar.“

Runter von der Fernsehcouch

Gut drei Jahre nach seinem letzten Auftritt in Bobingen im Juni 2022 blickt der Kabarettist noch immer mit Sorge auf die Kulturszene. Dem Theater fehle auch weiterhin ein großer Teil an Gästen. „Während der Corona-Zeit machten es sich viele Zeitgenossen offenbar auf der Fernsehcouch gemütlich – sie scheinen dort wie festgewachsen zu sein. Vielleicht fühlen sich die Menschen in ihrem Schneckenhaus derzeit einfach sicherer?“, fragt Weber. „Wer das Zeitgeschehen jedoch nur noch durch die Glotze verfolgt, bekommt leicht den Eindruck: Die Pappnasen-Dichte auf diesem Planeten übertrifft inzwischen jede Clownsschule.“

Es scheine auch, als seien die Deutschen zu einem Volk von Rüpeln mutiert, beklagt Weber und appelliert: „Wir können uns zu Hause nicht wirklich vor der Welt verstecken. Deshalb: Besuchen Sie bitte Kulturveranstaltungen! Hier trifft man als vernünftiger Mensch noch viele weitere vernünftige Menschen. Und wenn man schon am Montag weiß: Am Samstag gehe ich ins Kabarett – dann ist das ein echtes Licht am Ende des Tunnels.“