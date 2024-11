Brausende Orgel und lautloses Segeln

An Erntedank hat er erstmals musikalisch einen Gottesdienst in St. Johannes an der Orgel begleitet. Am Sonntag wird Ralf Wagner mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr in sein neues Amt als Kantor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Königsbrunn und als Dekanatskantor im Dekanat Augsburg eingeführt. Anschließend bietet ein Empfang im Gemeindezentrum Gelegenheit, den 59-Jährigen näher kennenzulernen.

Schon als Kind war er von der Orgel fasziniert

Schon als Kind habe ihn die Orgel im Ulmer Münster fasziniert, erzählt Wagner. „Die schiere Größe des Instruments – und dann die Klangpracht. Eine Orgel kann von ganz leise, geheimnisvoll bis majestätisch klingen.“ Die Orgelmusik im Münster und die regelmäßig in Ulm stattfindenden Württembergischen Landesposaunentage mit hunderten Bläsern auf dem Münsterplatz weckten früh sein Interesse an Kirchenmusik. Mit 13 erhielt er ersten Unterricht an einer Münsterorgel, bald schon begleitete er evangelische Gottesdienste.

Der Zivildienst auf der chirurgischen Station eines Ulmer Krankenhauses ließ ihn kurz über eine medizinische Laufbahn nachdenken, letztlich studierte Ralf Wagner Informatik in Stuttgart. „Doch dann hab ich gemerkt: Ich sitze mehr in Kirchen als im Hörsaal.“ So folgte er seiner Leidenschaft und begann ein Studium der Kirchenmusik an der Musikhochschule in Trossingen, das er mit einer Ausbildung zum Lehrer für Orgel ergänzte. Nach Stationen in Ravensburg, Sigmaringen und Starnberg tritt er nun die Stelle der Königsbrunner Kantorin Maria Schemm an, die sich nach München orientierte. Der Vater eines Sohnes wohnt mit Ehefrau Siegrun im südlichen Landkreis Landsberg.

Der Kantor hat viele Pläne in Königsbrunn

Die Orgel der Johanneskirche lasse sich sehr präzise und genau spielen. Wagner will wieder einen Gospelchor aufleben lassen, zur ersten Probe kamen schon 24 Interessierte. Mit einem Kinderchor machte er erste Geh- oder besser gesagt Sing-Versuche. Auch ein „liturgischer Chor“ schwebt ihm vor, der Gottesdienste umrahmt. In Starnberg hatte er zudem auch einen Konfirmandeneltern-Chor aufgebaut, vielleicht klappt das auch hier. Nach und nach will er seine Ideen hier angehen, „alles auf einmal wird nicht funktionieren“. Schließlich ist er auch nicht für die musikalische Betreuung des traditionellen Posaunenchors und dessen kirchlichen Einsätze zuständig. Das pcOrchester wird weiterhin von Sandra Möhring geleitet. 25 Prozent seiner Arbeitszeit werden auch vom Dekanat beansprucht, unter anderem ist hier die Ausbildung von Nachwuchs-Organisten seine Aufgabe.

In der Freizeit pflegt Kantor Wagner das Segeln mit einem Katamaran auf dem Ammersee. Er beschreibt „die lautlose Geschwindigkeit“ des Bootes, ihn fasziniert dabei auch der Kontrast zum wuchtigen, brausenden Klang seines Arbeitsinstruments, der Orgel.