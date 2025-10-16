Er hat in Deutschland gearbeitet, nun ist er in Ausreisegewahrsam

Es sieht so aus, als würde nun Realität, was Khaled Ismaiel seit Langem befürchtet. Der 29-jährige Ägypter, der in Deutschland Arbeit und Freunde gefunden hat und über den sein ehemaliger Chef Thomas Eitzenberger aus Kleinaitingen sagt, dass er ihn brauche, soll Ende des Monats abgeschoben werden. Er sitzt in Ausreisegewahrsam. Eitzenberger, Unternehmer mit einer Firma für Schwimmbadtechnik, hatte sich immer wieder für Ismaiels Verbleib in Deutschland und eine Arbeitsgenehmigung eingesetzt, sich sogar an Ministerpräsident Markus Söder gewandt. Über die jetzige Situation sagt er: „Da ist man komplett machtlos.“ Wie geht es dem Betroffenen? Die Augsburgerin Christine Joas, die Ismaiel seit mehr als fünf Jahren unterstützt, sagt: „Er ist sehr traurig.“ Erreichbar ist er für die Redaktion nicht mehr, sein Handy wurde ihm abgenommen.

Wie berichtet lebt Ismaiel seit 2018 in Deutschland. Als Teenager hat er, wie er vergangenes Jahr im Gespräch mit der Redaktion berichtete, sein Heimatland verlassen. Er floh vor einer heftigen, gewaltsamen Fehde zwischen Familien. Einige Jahre lebte er in Libyen, kam 2017 nach Italien, ein Jahr später nach Deutschland. Geld vom Staat, das betonte er immer wieder, habe er nie gewollt. Er arbeitete bei McDonald's und bei einem Königsbrunner Chemie-Unternehmen. Und seit März 2024 in Kleinaitingen. Er lernte die Sprache, machte den Staplerführerschein, nahm Theoriestunden fürs Auto.

Schon seit einem Jahr darf der Ägypter Khaled Ismaiel nicht mehr arbeiten

Dennoch war sein Weg in Deutschland nicht frei von Fehltritten. Zwei Gründe dafür, dass er für die Behörden schon lange als „bestandskräftig abgelehnter Asylbewerber“ gilt, sind, dass er illegal ins Land gekommen ist – und dass er strafrechtlich verurteilt wurde. Er sei einmal mit Cannabis erwischt worden und einmal mit einer Gruppe unterwegs gewesen, die einen Diebstahl begangen habe, erklärten Ismaiel und Eitzenberger vergangenes Jahr. Beides sei mindestens fünf Jahre her.

Im vergangenen Herbst war mit der Arbeit in Kleinaitingen schon wieder Schluss. Die Behörde verbot ihm die Arbeit. Denn offiziell ist er schon lange ausreisepflichtig. Seine Duldung wurde immer wieder kurzfristig verlängert, ständig musste er Angst haben vor dem, was nun wohl Wirklichkeit wird: der Abschiebung. Weil er nicht mehr arbeiten durfte, blieb dem Ägypter zuletzt nur die Bezahlkarte für Asylbewerber. 50 Euro im Monat bekam er bar, für etwas mehr als 400 konnte er mit der Karte in manchen Läden einkaufen.

So wurde Khaled Ismaiel in Ausreisegewahrsam genommen

Die Bezahlkarte könnte dazu beigetragen haben, dass er nun im oberfränkischen Hof in Ausreisegewahrsam sitzt. Mit ihr gab es ein Problem. Um das zu beheben, habe Ismaiel einen Termin beim Sozialamt bekommen, so Joas. „Dann haben die Handschellen geklickt.“ Sie habe zunächst an einen Scherz gedacht, als er angerufen habe, um sich bei ihr für die jahrelange Unterstützung zu bedanken - und ihr mitteilte, dass er nach Ägypten gebracht werde.

Sie würden gerne weiter mit Khaled Ismaiel zusammenarbeiten: Benedikt (links) und Thomas Eitzenberger (rechts). Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Dabei brauche er ärztliche Behandlung nach einer Krampfadern-Operation. „Er kann ja noch gar nicht richtig laufen.“ Sein Arzt habe bestätigt, dass er frisch operiert sei, halte ihn aber für flugfähig.

Was sagt die Regierung von Schwaben zum Vorwurf, der Ägypter sei unter einem Vorwand einbestellt worden? Pressesprecher Wolfgang Miller teilt auf Nachfrage mit: „Der Betroffene hatte aus leistungsbezogenen Gründen bereits einen Vorsprachetermin beim Landratsamt.“ Zu Einzelheiten könne man allerdings keine Auskunft geben.

Wie wird der Zeitpunkt gewählt, zu dem jemand in Gewahrsam genommen wird, um dann abgeschoben zu werden? „Wenn alle Ausreisemodalitäten geklärt sind, ist der Ausreisegewahrsam in letzter Konsequenz ein üblicher Vorgang zur Sicherung der Abschiebungsmaßnahme, wenn der Betroffene seiner Ausreiseverpflichtung zuvor nicht freiwillig nachgekommen ist“, teilt der Sprecher mit.

Joas sagt über Ismaiels ungewisse Zukunft in Ägypten: „Er kommt in ein Land, das eigentlich nicht mehr seins ist.“ Und in dem er Angst hat vor Wehrdienst und Gefängnis. Denn, das erklärte Ismaiel der Redaktion in einem Gespräch im vergangenen Jahr, ihn erwarte im besten Fall das Nachholen des Wehrdienstes. Im schlimmeren Fall komme er als Wehrdienstverweigerer ins Gefängnis. Joas befürchtet eine Kombination aus beidem. Ihr Sohn und ein Freund haben eine Petition für ein Bleiberecht für den Ägypter gestartet. In zwei Monaten wird Khaled Ismaiel 30, wäre nicht mehr wehrpflichtig. Dann hätte er laut Christine Joas Papiere bekommen können, die ihm das bestätigen - und könnte einen ägyptischen Pass beantragen. Seiner ist abgelaufen. Sein Plan sei gewesen, dann nach Ägypten zu reisen und legal nach Deutschland zurückzukommen. Ein Plan, der nun in weite Ferne rückt. Sein ehemaliger Chef, Thomas Eitzenberger, sagt: „Leider bekommt er die Zeit nicht.“