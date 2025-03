Ein Schloss für Kinder

Ein Wasserschloss als Kindergarten? In Bobingen gibt‘s das. Denn der Name der neuen Kindertagesstätte spielt an auf eine ehemalige Wasserburg - kein Schloss - das an genau der Stelle in der Krumbacher Straße im Mittelalter gestanden hat. Die alte Burg ist auch der Grund, warum das neue Gebäude ein Obergeschoss, aber keinen Keller besitzt. Die Reste der mittelalterlichen Burg stecken noch im Boden. Aus Denkmalschutzgründen waren daher Eingriffe in das Erdreich nur in minimalem Umfang möglich. So musste nach oben gebaut werden.

Elmar Knöchel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

BRK Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bobingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis