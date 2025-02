Nach 20 Jahren übergibt er die Leitung der Jugendgruppe

Vor 20 Jahren, im Februar 2005 hatte der damalige Leiter des Königsbrunner Künstlerkreises, derzeit Ehrenvorsitzender, die Idee, eine eigene Jugendgruppe zu etablieren. Jetzt zieht sich Klaus-Peter Glaser aus gesundheitlichen Gründen zurück und übergibt die Leitung an den 23-jährigen Robin Bühl, einen begeisterten Manga-Maler, der die Jugendgruppe seit 2013 besucht. Unterstützt wird er von der 29-jährigen Vivian Christophel, seit 2009 dabei. „Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, so Glaser, der sich an die Anfänge dieses speziellen Kunst-Angebotes für Jugendliche erinnert, seinerzeit komplettes Neuland im damals 26-jährigen KKK.

