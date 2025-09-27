Icon Menü
Kleinaitingen: Bürgerbus-Service gesichert und neue Spielplatzsatzung beschlossen

Kleinaitingen

Seniorenfahrdienst springt beim Bürgerbus ein

Der „Gokel“ hatte ein technisches Problem, das sich nicht beheben ließ.
Von Hieronymus Schneider
    • |
    • |
    • |
    Dieser Bus ersetzt künftig den elektrischen "GOKeL" in Kleinaitingen und Oberottmarshausen.
    Dieser Bus ersetzt künftig den elektrischen "GOKeL" in Kleinaitingen und Oberottmarshausen. Foto: Hieronymus Schneider

    Über die Fortführung des Bürgerbus-Projektes Gokel wurde in der Vergangenheit in der Verwaltungsgemeinschaft viel diskutiert. Die Gemeinden Kleinaitingen und Oberottmarshausen hatten im April beschlossen, diesen vorwiegend von Senioren genutzten Service noch zwei Jahre aufrecht zu halten, auch nachdem die Förderung durch den Landkreis Augsburg abgelaufen ist.
    Der Gemeinderat Großaitingen beschloss dagegen den Ausstieg ab Mai 2025. Nun kam aber ein technisches Problem dazu, weil der elektrisch betriebene und für den Transport von Rollstühlen geeignete Originalbus wegen eines Akkuschadens ausgefallen ist.

