Hebesätze gesenkt – Friedhofsgebühren erhöht

Wie in allen Gemeinden musste der Gemeinderat die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer im nächsten Jahr beschließen. Jürgen Ohler, der Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Großaitingen, erklärte, dass inzwischen 90 Prozent der Grundsteuermessbescheide von der Finanzverwaltung vorliegen. Damit sei eine ausreichende Entscheidungsgrundlage gegeben. Nach dem in Bayern geltenden Flächenmodell wird durch die Grundsteuerreform nach der Größe der Grundstücks- und Wohnflächen besteuert. Bei der Grundsteuer A für landwirtschaftliche Flächen wurden die Wohnhäuser der Hofstellen herausgenommen und der Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Grundstücke zugerechnet. Dies führt zu nahezu halbierten Einnahmen aus der Grundsteuer A und zu Mehreinnahmen aus der Grundsteuer B. Weil die Gesamteinnahmen der Gemeinde in etwa gleich hoch wie bisher sein sollen (Einkommensneutralität), schlug die Verwaltung dem Gemeinderat eine Senkung der Hebesätze vor. Konkret bei der Grundsteuer A von bisher 360 auf 300 Prozent und bei der Grundsteuer B von 360 auf 190 Prozent. Mit diesen Hebesätzen würden der Gemeinde rund 8500 Euro (A) und 268.000 Euro (B) zufließen. Obwohl im Gremium etwas Skepsis herrschte, folgte die Mehrheit dem Rat von Erwin Schemmel (Freie Wähler), den Berechnungen der Verwaltung zu vertrauen. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde einstimmig auf 300 Prozent und für die Grundsteuer B bei zwei Gegenstimmen auf 190 Prozent beschlossen. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 370 Prozent. Diese Hebesätze gelten für das Jahr 2025, sie werden jedes Jahr mit dem Haushalt neu bestimmt.

Preis für ein Urnenrasengrab steigt deutlich in Kleinaitingen

Bei der überörtlichen Rechnungsprüfung wurde beanstandet, dass die Friedhofs- und Bestattungsgebühren nicht kostendeckend sind. Das war auch in den anderen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft, Großaitingen und Oberottmarshausen, der Fall. Dort wurden die Gebühren bereits erhöht. Deshalb hat sich auch der Kleinaitinger Gemeinderat dazu entschlossen, eine den Anforderungen der Rechnungsprüfung genügende Anpassung vorzunehmen. Die Grabnutzungsgebühren werden um 20 Prozent erhöht, so kostet ein Einzelgrab für zwei Erdbestattungen oder eine Urnennische für zwei Beisetzungen statt bisher 300 Euro künftig 360 Euro für die Dauer der Ruhezeit. Deutlicher fällt die Erhöhung bei einem Urnenrasengrab von 200 auf 600 Euro aus. Die Verlängerung des Grabnutzungsrechts beträgt jeweils ein Zwanzigstel der Gebühr. Für die Nutzung des Leichenhauses zur Aufbahrung werden künftig 300 Euro statt bisher 110 Euro erhoben. Georg Büschl (FWV) sprach sich gegen die Erhöhung aus, weil er die Grabnutzer nicht noch mehr belasten wolle. Die im Januar in Kraft tretende neue Gebührensatzung wurde bei zwei Gegenstimmen beschlossen.

Kleinaitingen ist schuldenfrei

Die örtliche Rechnungsprüfung für 2023 ist abgeschlossen. Nach dem Bericht des Prüfungsausschussvorsitzenden Markus Heider betrug der Gesamthaushalt rund 10,8 Millionen Euro. 1,3 Millionen wurden vom Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt zugeführt. Die Gemeinde ist schuldenfrei und verfügt über rund 5,7 Millionen Euro Rücklagen. Die Rechnungsprüfung habe keine Beanstandungen ergeben. Die Feststellung der Jahresrechnung und die Entlastung wurden bei drei Gegenstimmen erteilt. Bürgermeister Rupert Fiehl gab bekannt, dass für die Jahre 2025/26 ein Stromlieferungsvertrag mit der Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt (EMB) in Unterfranken abgeschlossen wurde. In diesem Jahr wurde der Strom noch über die Lechwerke (LEW) bezogen, nachdem die Gemeinde bei der Bündelausschreibung der Kommunen nicht zum Zuge kam. Der Bauantrag zur Wohnraumerweiterung eines alten Bauernhauses durch Anbau mit Carport in der Raiffeisenstraße wurde kritisch diskutiert. Wegen dem Flachdach und der Wandhöhe des Anbaus erhält das gesamte Gebäude eine ungewöhnliche Kubatur. Das gemeindliche Einvernehmen wurde unter Befreiung von der Baugrenze mit zehn gegen zwei Stimmen erteilt.