Polizei stoppt manipulierten E-Scooter

Ein E-Scooter, der viel zu schnell unterwegs war, ist am Mittwoch, 18. September, einer Polizeistreife im Handtuchwald in Kleinaitingen aufgefallen. Der 48-jährige Fahrer wurde deshalb um 14:20 Uhr angehalten. Die Polizisten stellten fest, dass der Roller so manipuliert wurde, dass er statt der erlaubten 20 Kilometer pro Stunde ganze 40 fährt. Jetzt ermittelt die Polizeiinspektion Schwabmünchen gegen den Mann. Er wird beschuldigt, gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen zu haben und ohne gültigen Führerschein gefahren zu sein. (AZ)

