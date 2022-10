Vom Fernsehtechniker zum Cyber-Experten in der Ulrichkaserne

Plus Bald feiert die "Fachschule der Bundeswehr für Informationstechnik" in der Ulrichkaserne ihr 50-jähriges Bestehen. Die Einrichtung ist bundesweit einzigartig.

Rund 2900 Spezialisten im Bereich Elektrotechnik, Informatiktechnik – Kommunikationselektroniker, Nachrichtentechniker und Meister der Radio- und Fernsehtechnik – wurden seit 1972 an der Fachschule ausgebildet.