Zuschüsse für Maibaumfest und Dorfhelferinnen

Das Maibaumfest des Katholischen Burschenvereins kam etwas teurer als geplant. Rund 1.500 Euro wurden dafür inklusive der Dekoration des Maibaums und für die Aufstellung von Toilettenwagen ausgegeben. Der Bürgermeister hatte einen Zuschuss von 1.000 Euro aus seiner Vergabekompetenz zugesagt. Für die übersteigenden Ausgaben musste der Gemeinderat zustimmen, was er auch einstimmig tat. Ebenso einstimmig wurde der Antrag der Katholischen Dorfhelferinnen und Betriebshelfer auf einen festen jährlichen Zuschuss bewilligt. Bisher war dies eine freiwillige Leistung. Nach der Vorstellung des Projekts im Kreistag empfahl Landrat Martin Sailer den Gemeinden, jährlich fünf Cent pro Einwohner als festen Betrag zu leisten. Das sind für Kleinaitingen etwa 67 Euro.

Die Jahresrechnung 2023 wurde dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung im November übertragen. Für die Bauvoranfrage zum Neubau eines Einfamilienhauses in der Raiffeisenstraße mit Erhöhung der Wandhöhe einer Wiederkehr auf 4,90 Meter wurde das Einvernehmen erteilt.

Beim Bürgerbus GOKel bedurfte es keines neuen Beschlusses. Die Förderung von 60 Prozent der Kosten durch den Landkreis Augsburg wurde bis zum 30. April 2025 zugesagt. Im Januar wurde beschlossen, dass die übrigen Kosten von den Gemeinden Groß- und Kleinaitingen, sowie Oberottmarshausen zu je einem Drittel, das sind rund 19.000 Euro, getragen werden. Für Kleinaitingen bedeutet das eine Pro-Kopf-Belastung von 14 Euro pro Einwohner. Der Bus hat inzwischen 205.000 Kilometer auf dem Tacho. Kleinaitingen will das Projekt Bürgerbus fortführen. Wie es ab Mai 2025 weitergeht, steht noch nicht fest. Es gibt einen Auftrag des Kreistags, die Übernahme durch den Augsburger Verkehrsverbund (AVV) zu prüfen.

So viel Geld kosten die Schüler

Bürgermeister Rupert Fiehl berichtete über den finanziellen Aufwand, den die Gemeinde für ihre Schüler leistet. 65 Kleinaitinger Kinder besuchen die Grundschule und 13 die Mittelschule in Großaitingen. Dafür beträgt der Anteil Kleinaitingens im Schulverband rund 148.000 Euro für die Grundschüler und etwa 43.000 Euro für die Mittelschüler.

Beim Kindergarten wurde ein Revisionsschacht für knapp 10.000 Euro gebaut und für den Bauhof ein Salzstreuer als Fahrzeugaufbau für 7.700 Euro beschafft. Beim Spielplatz an der Rathausstraße wurde eine wetterfeste Tischtennisplatte aufgestellt. In der Zeit vom 19. August bis 27. September wird es zu Verkehrsbehinderungen in der Hauptstraße wegen Kabelverlegungen kommen.