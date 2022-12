Klosterlechfeld

vor 54 Min.

Der Bahnhof in Klosterlechfeld wird barrierefrei

An der Seite vom Parkplatz wird eine Treppe errichtet. Die Auffahrrampe kommt auf die andere Seite des Bahnhofs.

Plus Der Bahnsteig am Bahnhof in Klosterlechfeld soll künftig für alle Menschen begehbar sein. Nun hat der Gemeinderat den geplanten Ausbau auf den Weg gebracht.

Von Jürgen Schmidt Artikel anhören Shape

Der beabsichtigte Ausbau eines barrierefreien Bahnsteigs am Bahnhof in Klosterlechfeld im kommenden Sommer war eines der wichtigsten Themen bei der jüngsten Gemeinderatssitzung der Lechfeldgemeinde. Aktuell laufen die letzten Abstimmungen zur Planung für die Erhöhung des Bahnsteigs und die damit verbundene Angleichung der Gemeindeflächen. Zuletzt ergaben sich noch Unstimmigkeiten im Bereich der Beleuchtung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen