Klosterlechfeld vertagt die Bürgermeister-Frage

Die Dienststellung des künftigen ersten Bürgermeisters stand als wichtigster Punkt auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung. Doch schon bei der Bekanntgabe der Tagesordnung stellte Matthias Krause (G.f.K.) den Antrag, diesen Punkt auf die Oktober-Sitzung zu verschieben und Reinhard HiIler schloss sich dem für die CSU-Fraktion an. Doch bevor es zur Abstimmung kam, erläuterte der Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Lechfeld, Alexander Friedrich, die rechtlichen Grundlagen. In der Satzung der Gemeinde Klosterlechfeld vom 1. Mai 2020 hat der Gemeinderat bestimmt, dass der Bürgermeister Ehrenbeamter ist. „Diese Satzung gilt auch für die künftige Wahlperiode, wenn sie nicht geändert wird“, stellte Friedrich fest. Allerdings wurde die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern dahingehend angepasst, dass in Gemeinden zwischen 2.500 und 5.000 Einwohnern die ersten Bürgermeister berufsmäßig bestellt werden sollen. Klosterlechfeld hatte zum maßgeblichen Stichtag genau 3.001 Einwohner. Diese Zahl führte dazu, dass bei der Wahl 2026 zwei Gemeinderatssitze mehr zu wählen sind. Wenn der Gemeinderat dieser Empfehlung folgen will, müsste die Satzung geändert werden, andernfalls genüge ein Feststellungsbeschluss, dass es beim Ehrenamt mit Aufwandsentschädigung bleiben soll. Für Berufsbürgermeister gilt die amtliche Beamtenbesoldung.

Schneiders Kandidatur hängt nicht von dieser Entscheidung ab

Auf Frage von Jürgen Langhammer (CSU) erklärte Bürgermeister Rudolf Schneider, dass seine Kandidatur und Nominierung nicht von der Entscheidung des Gemeinderates abhänge und ergänzte: „Es wird meine letzte Amtszeit sein, für die Nachfolge und für die Gemeinde hätte ein hauptamtlicher Bürgermeister aber eine größere Strahlwirkung“. Christoph Donderer (FW) wandte ein, dass ein Berufsbürgermeister dann seine bisherige Berufslaufbahn unterbrechen oder eine Selbständigkeit aufgeben müsste. Die Entscheidung wurde mehrheitlich auf die Sitzung am 6. Oktober vertagt. Alexander Friedrich wird bis dahin die finanziellen Auswirkungen für die Gemeinde gegenüberstellen.

Der Entwurf einer neuen Satzung zur Stellplatzpflicht wurde von Johannes Knoll von der VG den Ratsmitgliedern zugesandt. Dabei wurde vorgeschlagen, dass bei kleinen Wohnungen bis zu 50 Quadratmetern statt zwei, nur ein Stellplatz vorgeschrieben werden soll. Nach ausgiebiger Diskussion wurde aber auf diese Differenzierung verzichtet, weil sie ein Signal zum Bau kleiner Wohnungen mit zu geringen Stellplätzen werden könne. Vielmehr solle bei Bauvorhaben, etwa für Seniorenwohnungen, die maximale Zahl von zwei Stellplätzen individuell reduziert werden. Einigkeit herrschte darüber, dass für die Anzahl der Stellplätze die Anlage zur Garagen- und Stellplatzverordnung in der jeweiligen Fassung gelten soll. Die ausgearbeitete Stellplatzsatzung wird in der Sitzung vom 22. September zum Beschluss vorgelegt.

Polizei befürwortet das Halteverbot

Einstimmig wurde die Anordnung eines Halteverbots im Finkenweg ab der Einmündung zur Elias-Holl-Straße / Franziskanerplatz bis zur Kurve beschlossen. Die schmale Fahrbahn lasse das Parken nicht zu, weil sonst Lieferdienste und die Müllabfuhr nicht durchkommen und die Sicht an der Einmündung erschwert wird. Dieser Regelung hat auch die Polizei Schwabmünchen zugestimmt.

Der Endbericht des Energiecoachings der Regierung von Schwaben für die Gemeindegebäude wurde von Johannes Jörg von der Firma Steinbacher Consult vorgestellt. Demnach seien die Dächer der Schule, des Franziskus-Kindergartens, des Bauhofs und teilweise auch des Rathauses für die Installation oder Erweiterung von Photovoltaikanlagen (PV) geeignet, um die Stromkosten durch eigene Erzeugung in Verbindung mit Batteriespeichern und Wärmepumpen zu reduzieren. Die erste Priorität liege dabei bei der Schule, deren Dach auch für diesen Zweck erneuert wurde. Die zweitgrößte Kapazität biete die Erweiterung der PV-Anlage beim Franziskus-Kindergarten.

Weiter informierte Bürgermeister Schneider über den interkommunalen Internetauftritt der Gemeinden des Lechfelds und die Kostenentwicklung der Musikschule Lechfeld. Der Kreisjugendring sucht noch eine sozialpädagogische Fachkraft für die Jugendtreffs in Klosterlechfeld und Obermeitingen. Es wurde eine Stelle für 15 Wochenstunden ausgeschrieben. Auch die Lechfelder Tafel ist dringend auf weitere ehrenamtliche Helfer angewiesen. Zur Finanzierung des Gebäudes am Lagerlechfelder Bahnhof wurde die Idee eines Sozialfonds wieder aufgenommen.

In der Sitzung des Bau- Umwelt- und Verkehrsausschusses wurde der Rekultivierung eines 30.000 Quadratmeter großen Geländes östlich der B 17 nach beendetem Kiesabbau zugestimmt. Einer Anfrage zur Nutzungsänderung von Wohnungen in einen Beherbergungsbetrieb in der Otto-Wanner-Straße wurde das Einvernehmen verweigert, weil im Wohngebiet keine gewerbliche Nutzung stattfinden soll.