So feiert Klosterlechfeld sein eigenes Oktoberfest

Zum zweiten Mal hat der Musikverein Klosterlechfeld ein Oktoberfest im Klostergarten gefeiert. Das Team um den Vorsitzenden Stefan Bosch hatte dafür vor dem Festzelt den großen Grillstand mit Steaks, Braten, Bratwürsten und Schupfnudeln aufgebaut, daneben stand eine Bude mit Schnapsbar und Cocktails und daran schloss sich der Bierausschank an.

Das Wetter meinte es nicht besonders gut mit dem Fest, denn es war regnerisch kühl. Aber im Festzelt sorgte eine Heizung für gemütliche Wärme. Die Jugendkapelle, verstärkt mit einigen „alten Hasen“ und jungen Musizierenden der Musikschule Lechfeld, spielte zum Auftakt. Dirigent Martin Wiblishauser führte das Publikum mit seinen jungen Talenten vom „Böhmischen Traum“ bis zum rockigen Deep-Purple-Stück „Smoke on the water“ und übergab die Bühne mit der Fun-Polka und „Don‘t worry, be happy“ an die Partyband des langen Abends.

Icon Vergrößern Die Jugendkapelle eröffnet mit ihrem Dirigenten Martin Wiblishauser das Oktoberfest. Foto: Hieronymus Schneider Icon Schließen Schließen Die Jugendkapelle eröffnet mit ihrem Dirigenten Martin Wiblishauser das Oktoberfest. Foto: Hieronymus Schneider

Die Hoberfeldtreiber heizen im Festzelt ein

Das waren die Hoberfeldtreiber, drei Männer und eine Frau aus Augsburg und Umgebung, die sich schon in großen Bierzelten, wie zuletzt beim Bobinger Laurentiusmarkt, als Stimmungskanonen ihr Publikum erobert hatten. Mit ihrem volkstümlichen Rock ’n’ Roll und klassischen Pop- und Schunkelliedern heizten sie die Stimmung im Zelt noch mehr an, als es die Heizung vermochte.

Besonders die Sängerin und Gitarristin Michelle mischte sich immer wieder unter die Leute und animierte sie zum Mitmachen und Tanzen. Der Musikverein spielte auch noch am Sonntagvormittag nach dem Erntedankgottesdienst beim letzten Klosterbiergarten des Jahres auf.