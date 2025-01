Die Klosterschwester "mit dem Draht nach oben" besucht das Lechfeld

Schwester Teresa Zukic ist kein unbeschriebenes Blatt. Durch ihre Fernsehauftritte, Musicals, Gottesdienste, Vorträge und Bücher ist sie Millionen von Deutschen bekannt. Als gefragte Gastrednerin verbindet die Religionspädagogin und katholische Ordensfrau Redetalent, Humor, Offenheit und Begeisterung am Glauben zu einer mitreißenden Persönlichkeit. Schwester Teresa hält über 150 Vorträge im Jahr und überzeugt bei Unternehmern, Firmen, Verbänden oder Jugendveranstaltungen mit lebensnahen Hilfestellungen für den Alltag und bietet dabei ein 60-minütiges Feuerwerk.

Ihr Programm auf dem Lechfeld

Am Smastag, 18. Januar, kommt Teresa Zukic zur Pfarreiengemeinschaft Lechfeld und setzt Impulse für die Glaubensvermittlung an Kindern und Erwachsene. Zum Auftakt gibt es um 14.30 Uhr eine Einführung ins Kinderabenteuerland im Franziskus-Kindergarten in Klosterlechfeld. Mit begeisternden Liedern und berührenden Katechesen schafft sie kindgerechte Zugänge zum Glauben. „Wir haben die großartigste Botschaft der Welt, aber die Verpackung stimmt nicht immer“, sagt die Ordensschwester. Deshalb zeigt sie mit ihrem Modell „Abenteuerlandgottesdienste“, wie Kindergottesdienste lebendig und kreativ gestaltet werden und die Gemeinden dadurch wachsen können. Zu diesem Nachmittag sind Erzieherinnen, Lehrer, Eltern und alle in der Arbeit mit Kindern Engagierten ohne vorherige Anmeldung eingeladen. Kinder dürfen mitgebracht werden.

Fünf Schritte zu einem erfüllten Leben

Im Anschluss gibt es eine Begegnungszeit mit Häppchen und Snacks im Franziskus-Kindergarten. Damit wird die Zeit bis zum Familiengottesdienst für Jung und Alt um 18 Uhr in der Kirche „Maria Hilf“ in Klosterlechfeld überbrückt. Um 19.30 Uhr geht es dann im Bürgerhaus in Graben weiter. Dort hält Schwester Teresa einen unterhaltsamen Vortrag mit dem Thema „Abenteuer Christsein – Fünf Schritte zu einem erfüllten Leben“. Mit diesem humorvollen Vortrag berührte sie schon tausende Herzen von Bayreuth bis zum Bodensee. Die brillante Rednerin versteht es, in fünf Schritten die frohe Botschaft lebensnah rüberzubringen und zeigt konkrete Schritte zu einem lebendigen und erfüllten Christsein auf.

Schwester Teresa war früher Leistungssportlerin und im Turnen hessische Meisterin am Schwebebalken und badische Meisterin im Mehrkampf. Im Sportinternat entdeckte sie kurz vor ihrem Abitur in einer Nacht die Bibel, ließ sich taufen und trat ins Kloster ein. Öffentlich bekannt wurde sie, als sie im Jahr 2004 in der Quizshow von Jörg Pilawa 100.000 Euro für ihr erstes Auto und viele Projekte erspielte. 2020 wurde eine Krebserkrankung (Gebärmutterkrebs) diagnostiziert und sie machte das volle Programm mit Operation, Chemotherapie, Bestrahlung und Reha durch. Schwester Teresa bekämpfte mit Gottes Gnade und hervorragenden Ärzten den Krebs und wurde für viele zum Vorbild an Glaubensstärke. Sie bekam mehrere Auszeichnungen wie den Kulturpreis für Musik und Gegenwartsliteratur vom Kreistag Bayreuth, die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und den Bayerischen Verdienstorden. Zudem ist sie als Autorin zahlreicher Bücher bekannt geworden.