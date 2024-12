Kinderlieder beim weihnachtlichen Wochenmarkt in Klosterlechfeld

Der Wochenmarkt in Klosterlechfeld wurde in weihnachtliche Stimmung versetzt. Dafür sorgten besonders die vielen Kinder der beiden Kindergärten Maria Hilf und Franziskus. Aus zwei Richtungen zogen sie mit ihren Erzieherinnen wie eine Karawane auf dem Franziskanerplatz ein. Der Musikpädagoge Georg Weihmayer stimmte den gemeinsamen Kinderchor mit seiner Gitarre und als Vorsänger an. Mit Begeisterung sangen die Kinder die klassischen Adventslieder. Natürlich durfte die „Weihnachtsbäckerei“ dabei nicht fehlen. Die zahlreichen Zuhörer, Eltern wie Großeltern und auch der Bürgermeister Rudolf Schneider und Pfarrer Thomas Demel, hatten ihre helle Freude daran. In der Mitte des Platzes loderte ein Lagerfeuer und der Duft aus dem Bratwurststand des Bauhofes machte Lust darauf, nach dem Kinderchor noch zu einer Brotzeit und einem Heißgetränk zu verweilen. Die Imker aus dem Lechfeld boten ihre Honigprodukte neben den Ständen der Gemüse- und Wursthändler an.

