Sanierung an der B17-Anschlussstelle in Klosterlechfeld

Die Staatsstraße 2027 wird an der Anschlusstelle zur B17 in Klosterlechfeld von Mitte Juni bis Anfang Juli abschnittweise saniert. Umleitungen werden ausgeschildert.

Die Staatsstraße 2027 wird bei den beiden Kreisverkehren an der Anschlussstelle zur B17 in Klosterlechfeld sowie der dazwischenliegenden Fahrbahn von Montag, 10. Juni, bis voraussichtlich Freitag, 5. Juli, saniert. Dies betrifft auch die Übergangskonstruktion der Brücke über die B17.

Christof Geiger, zuständiger Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt Augsburg, sagt: „Die maßgebliche Herausforderung dieser Maßnahme stellt die Umleitung dar, da die wenigen Querungen des Lechs zu erheblichen Umleitungslängen führen.“ Um die langen Umleitungen zeitlich zu begrenzen, wurden laut Geiger zwei Bauabschnitte gebildet.

Erneuerungen in Klosterlechfeld erfolgen in zwei Bauabschnitten

Im ersten Abschnitt bis 16. Juni wird die Zu- und Abfahrt auf die B17 in Fahrtrichtung Augsburg sowie die Fahrt durch den Kreisverkehr nicht möglich sein. In dieser Zeit wird der östliche Kreisverkehr saniert. Anschließend wird vom 17. Juni bis zum 5. Juli der westliche Kreisverkehr für den motorisierten Verkehr vollständig gesperrt. Erschwerend kommt hinzu, dass die Anschlussstelle Lagerlechfeld im Norden durch die Arbeiten an der Lärmschutzwand ebenfalls beeinträchtigt ist.

Grund für die Sanierung: Beide Kreisverkehre weisen starke Verformungen auf, die zu Defiziten in der Verkehrssicherheit, Entwässerung und beim betrieblichen Unterhalt führen würden, informiert das Staatliche Bauamt Augsburg. Die Fahrbahn auf der Brücke über die B17 sei durch zahlreiche Rissvergüsse, Flickstellen sowie unsanierte Schadstellen nicht mehr wirtschaftlich durch lokale Maßnahmen instandzuhalten. Zudem seien die Bleche der Übergangskonstruktionen der Brücke marode, so das Bauamt in seiner Mitteilung weiter.

Die Umleitungen werden ausgeschildert. Da die B17 eine Kraftfahrstraße ist, wurden bei den Umleitungsplanungen, wie das Staatliche Bauamt Augsburg mitteilt, auch Verkehrsteilnehmer berücksichtigt, die nicht über die B17 fahren dürfen. (AZ)