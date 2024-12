Unbekannter verstreut Nägel in Hofeinfahrt

Nägel verstreut hat ein Unbekannter oder eine Unbekannte in einer Hofeinfahrt. Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag hinterließ der Täter laut Polizei die spitzen Metallstifte in der Hofeinfahrt eines privaten Grundstücks in der Bayernstraße in Klosterlechfeld. In der Folge kam es zu einer Beschädigung des Reifens eines Autos. Der Schaden wird auf 150 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (mjk)

