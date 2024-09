23-Jähriger fährt Stromkasten um und flüchtet

Ein zunächst unbekannter Autofahrer hatte in der Nähe der Westendstraße in Königsbrunn am Sonntagvormittag einen Stromkasten umgefahren. Bald darauf meldete eine Frau der Polizei ein stark beschädigtes Auto. Die Polizisten unterzogen den Fahrer einer Kontrolle. Der Schaden am Fahrzeug passte tatsächlich zum beschädigten Stromkasten in Königsbrunn.

Der 23- jährige Fahrer hatte das Auto ohne Zustimmung des Eigentümers benutzt, war alkoholisiert und hatte keinen Führerschein dabei.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehr als 5.000 Euro. Den Fahrer des Unfallwagens erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs. (AZ)