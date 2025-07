Bühne frei hieß es am Sonntagabend auf Einladung des Kulturvereins Klik für die Quadrophoniker: ein sechsköpfiges A-Capella-Ensemble aus Siegsdorf. Mit Humor und Charme unterhielten die charmanten Herren, stilecht gekleidet in Frack und schwarze Lackschuhe, begleitet von Stefan Weisleder am Piano, ihr begeistertes Publikum im Pfarrsaal „Zur Göttlichen Vorsehung“.

