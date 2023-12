Königsbrunn

Andrea Collisi ist unermüdlich für Integration und Inklusion im Einsatz

Kümmert sich in Königsbrunn um Integration und Inklusion: Andrea Collisi.

Plus Senioren, Sicherheit und Sport sind nur drei von zwölf Fachgebieten der Referenten im Königsbrunner Stadtrat. Wir stellen sie in einer Serie vor. Heute: Andrea Collisi.

Ihre Aufgabe als Referentin für Integration und Inklusion in Königsbrunn sei keine Schreibtischarbeit, das stellt Andrea Collisi klar. Sie wolle nahbar sein, sei gern aktiv und vor Ort. In ihrer Referentenrolle sollte man gern mit Menschen zu tun haben, erklärt die 62-Jährige, die seit 2014 für die SPD im Stadtrat sitzt. Dass sie Recht hat, wenn sie sagt, sie sei oft für die beiden Themen unterwegs, weiß jeder, der in Königsbrunn mit Integration oder Inklusion zu tun hatte und ihren Einsatz erlebt hat, etwa für Geflüchtete.

"Aber ich empfinde das nicht als Last", sagt Collisi, die bereits Artikel für unsere Redaktion vor allem über Kulturveranstaltungen geschrieben hat: "Ich empfinde das als Verantwortung." Als Referentin sei sie Ansprechpartnerin für Bürgerinnen und Bürger und trete für deren Belange ein. "Ich sehe es als meine Aufgabe, mich vermittelnd zwischen Politik, Bevölkerung und Verwaltung einzusetzen und dabei die Themen in die Öffentlichkeit zu bringen."

