Antike Ingenieurskunst war gefragt

Der Bau der Augsburger Fußball-Arena beförderte ihn teilweise wieder ans Licht der Gegenwart: Einen 35 Kilometer langen Wasserkanal, den findige römische Militäringenieure beim heute zur Ostallgäu-Gemeinde Lamerdingen gehörenden Ort Großkitzighofen im ersten Jahrhundert nach Christus der Singold ableiteten. Sie führten diesen dann auf der Hochterrasse zwischen Lech- und Wertachtal zur strategisch wichtigen Provinzialhauptstadt Augusta Vindelicum.

Auf heutiger Augsburger Flur nahm der Kanal den Weg von der Fußball-Arena in nordwestlicher Richtung zum damaligen römischen Stadtkern. Ein kleines Rinnsaal war der Kanal nicht. Mit vier Metern Breite und drei Metern Tiefe ist er mit dem heutigen Lochbach zu vergleichen. Die Archäologen schätzen seinen Durchfluss auf immerhin 1000 Liter pro Sekunde, was etwa die Hälfte der aktuellen Wassermenge der Singold darstellt. Interessant ist, dass der Verlauf in der nicht überbauten Landschaft – etwa im Hurlacher Forst und auch durch archäologische Luftaufnahmen – heute noch zu erkennen ist. Doch warum nahmen die Römer die Mühen des Baus eines solch langen Kanals auf sich und warum wurde die Singold, die damals Augsburg noch westlich umfloss und erst im heutigen Oberhausen von der Wertach aufgenommen wurde, nicht unmittelbar vor den Toren der Aelia Augusta „angezapft“?

„Römisch Königsbrunn“ profitierte vom Kanal

Sebastian Gairhos, der Chef der Augsburger Stadtarchäologie, gab die Antwort: „Das hohe Gefälle zwischen dem Singoldlauf unmittelbar bei Augsburg und der viel höher gelegenen Römerstadt gestattete keinen Wassertransport“. Und wichtig war noch etwas anderes: Die Römer wollten auch das kostbare und aus Grundwasserbrunnen innerhalb des Stadtgebietes geförderte Trinkwasser schonen. Schließlich genügte für „Arbeitszwecke“ das frische Allgäuwasser der Singold. Die Bestimmung der Ableitstelle weit im Süden der Römerstadt und die Konzeption des 35 Kilometer langen Kanalverlaufes war zu dem ein hydrologisches Meisterwerk.

Gairhos erläuterte: „Nur von dort – vom Oberlauf der Singold im Bereich von Großkitzighofen – gestattet das sehr abgesenkte Landschaftsrelief der Hochterrasse die Führung eines künstlichen Kanals mit gleichmäßigem Gefälle von etwas unter drei Promille bis ins römische Augsburg hinab.“ Hut ab vor den Leistungen der römischen Wasserbauingenieure. Aber auch vor jenen, die den Kanal ausheben mussten. Von deren Wirken profitierte „Römisch Königsbrunn“: Das wertvolle Wasser für die Therme der Siedlung „Ad Nonas“ mit dem beeindruckenden Mithras-Heiligtum wurde vom Singoldkanal auf dem Hochfeld abgeleitet.