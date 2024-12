Augsburger Weihnachtssingen nun auch in Königsbrunn

Seit 1914 gibt es das Augsburger Weihnachtssingen. Jetzt findet es zum ersten Mal in Königsbrunn statt, und zwar am Sonntag, 15. Dezember, um 15 Uhr in der Kirche „Zur göttlichen Vorsehung“.

Die musikalischen Arrangements stammen von Otto Jochum in Zusammenarbeit mit Albert Greiner. Beide kreierten 1914 ein Krippenspiel, was über zwei Jahrzehnte hinweg immer wieder verfeinert wurde. Schließlich entwickelte Wolfgang Reß die Traditionsaufführung weiter und so wurde sie zu einer Kantate bestehend aus 22 verschiedenen Volksliedern, welche von einem Solisten, einem gemischten Chor, einem Kinderchor, einem Kammerorchester und einer Orgel interpretiert werden. Das Besondere: Die Chöre musizieren aus verschiedenen Bereichen der Kirche, was der Aufführung eine einzigartige räumliche und akustische Atmosphäre verleiht. Dabei wird die Kirche selbst als Element integriert und somit ein mystischer Bestandteil des Stücks.

Wolfgang Reß, der vielfach ausgezeichnete und ehemalige Direktor der Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg, trug maßgeblich zur neuen Fassung bei. Als Organist gestaltet er regelmäßig Gottesdienste. (AZ)

Vorverkauf: Karten gibt es online unter www.reservix.de oder im Kulturbüro Königsbrunn zu je 20 Euro (14 Euro ermäßigt).