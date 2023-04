Königsbrunn

12:30 Uhr

Bedrohte Arten in der Region: Was Spaziergänger beachten sollten

Plus Kiebitz, Rebhuhn und Wachtel – mit Glück lassen sie sich wieder in der Feldflur bei Königsbrunn entdecken, obwohl sie alle stark gefährdet sind.

Von Luisa Killisperger

Jeder kann einen Teil zum Erhalt der Artenvielfalt leisten, sagt Robert Kugler. "Es gibt viel Verständnis in der Bevölkerung für Artenschutz, vor allem sobald man erklärt, worum es geht. Viele wissen schlichtweg einfach nichts von den hier lebenden Wiesenbrütern." Das möchte der Leiter der Arbeitsgemeinschaft Ornithologie des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben ändern.

Der Vogelexperte legt viel Wert auf Aufklärungsarbeit. "Mir ist es wichtig, Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen, wie das Verhalten in der Natur auch naturverträglich ist." Dabei gehe es ihm allerdings auf keinen Fall um Verbote. Im Gegenteil: Kugler freue sich, wenn Besucher in das Gebiet südlich von Königsbrunn kommen. Es gehe ihm lediglich um einen respektvollen und rücksichtsvollen Umgang miteinander. Wie sollte das Verhalten in der Natur also aussehen? Der Vogelschützer erklärt, wie man sich in der Feldflur bewegen sollte.

