Königsbrunn

18:00 Uhr

Beim Naturmuseum Königsbrunn plant man in eine ungewisse Zukunft

Plus Das Team des Naturmuseums Königsbrunn entwickelt seine Ausstellung weiter. Doch der derzeitige Standort soll Platz für ein Kulturhaus und den Gautschplatz machen.

Von Adrian Bauer Artikel anhören Shape

Die Ideen gehen Günther Groß und dem Team des Königsbrunner Naturmuseums nicht aus. Nach dem großen Lechdiorama plant der "Freundeskreis Dr. Heinz Fischer-Sammlungen" die nächste große Neuerung für die Ausstellung und hat viel Fördergeld dafür an Land gezogen. Doch die Planungen bewegen sich gleichsam auf dünnem Eis: Denn das derzeitige Quartier des Museums in den Überbleibseln der Königstherme ist dauerhaft abrissbedroht, weil dort in einigen Jahren Gautsch gefeiert und ein Kulturhaus errichtet werden soll. Die Ehrenamtler stellen ihre Projekte darum möglichst flexibel auf.

