Königsbrunn

vor 48 Min.

In der Kantine der Bereitschaftspolizei schmeckt es wie im Restaurant

Plus Modern ist die Kantine der Königsbrunner Bereitschaftspolizei nicht. Das Küchenteam möchte dem Muff der 70er-Jahre aktuelle Küche entgegensetzen. Wie das funktioniert.

Von Adrian Bauer Artikel anhören Shape

Das Rindersteak ist zart und im Kern noch rosa, die Kruste glänzt mit Tomaten und Oliven, die Soße schmeckt frisch und würzig, die Polenta ist perfekt saftig. Dass man in einer Kantine sitzt und Essen aus einer Großküche isst, fällt in der Bereitschaftspolizei Königsbrunn nur auf, wenn man vom Teller aufblickt. Das Ambiente des Speisesaals mit seinen grünen Wänden, den langen weißen Tischen und den terrakottafarbenen Fliesen atmet den Charme der 70er-Jahre. Das Küchenteam um Leiter Tim Kretschmer und seinen Stellvertreter Valentin Gaßmair möchte aber, dass zumindest das Essen in die moderne Zeit passt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen