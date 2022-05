Bergsteiger Heinrich Niggl gibt Tipps für die erste Wandertour

Plus Bergsteiger Heinrich Niggl aus Königsbrunn hat alle 44 Viertausender der Schweiz bestiegen. Er erlebte auch dramatische Situationen am Berg.

Sonne, Temperaturen über 20 Grad und Berghütten, die wieder öffnen: Das Wetter lädt zu ersten Wanderungen ein. Worauf es dabei ankommt, weiß Heinrich Niggl aus Königsbrunn. Der Bergsteiger ist seit 51 Jahren im Hochgebirge unterwegs und hat fast 80 Viertausender weltweit bestiegen.