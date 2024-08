Blumen statt Baumaschinen: Das Königsbrunner Zentrum lockt Leute

Leuchtend gelb-orange blühende Taglilien, lila Katzenminze, schlanke Bäume, die an die historische Allee erinnern, viel Platz zum Flanieren. Seit einigen Wochen stellt sich das Zentrum Königsbrunns so dar, wie seit Jahren angekündigt. Bürger und Besucher kommen und genießen die Neue Mitte. Besonders freuen sich die Geschäftsleute zu beiden Seiten der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße. Sie sind erleichtert und loben die Neugestaltung. Die vergangenen drei Jahre, in denen sie in einer Art Ausnahmezustand agierten, sind aber noch präsent.

