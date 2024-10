Brunnenbauer aus Königsbrunn verhelfen fast 200.000 Menschen zu sauberem Wasser

200.000 Menschen sollen ausreichend sauberes Wasser zur Verfügung haben. Dieses Ziel will die gemeinnützige Organisation „KfBiA-Königsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika e.V.“ noch heuer erreichen. Mitte Oktober hielt der Vereine seine sechste Mitgliederversammlung seit Gründung im Dezember 2018 ab. Die Mitglieder trafen sich im Friedberger Pallotti-Saal, der den Königsbrunner Brunnenbauern von den Friedberger Pallottinern kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Begrüßen konnte der Vorsitzende Siegfried Hertlen 19 Mitglieder und die Gäste Abt Romain Botta vom Kloster Agbang in Togo und einen Förderer aus Kissing.

In seinem Rückblick ging Hertlen auf die 27 Projekte in Afrika heuer ein. Der Vorsitzende: „Eine unglaubliche Anzahl, wenn man bedenkt, dass man 2019, im ersten Jahr nach der Vereinsgründung, mit zwei Projekten begonnen hat.“ Möglich gewesen sei die hohe Anzahl in diesem Jahr nur durch die Unterstützung der 126 Mitglieder, den vielen privaten und betrieblichen Spendern, den beiden Rotary-Clubs aus Augsburg und Gersthofen, sowie einigen Stiftungen. Hertlen: „Sollten die noch offenen Projekte zum Jahresende 2024 fertiggestellt werden, kann man 200.000 Menschen in Togo, Benin, Tansania, Malawi, Nigeria und Sambia sauberes und ausreichendes Wasser zur Verfügung stellen.“

Für 2025 brauchen die Königsbrunner Brunnenbauer noch 80.000 Euro

Der Vorsitzende gab auch einen Ausblick auf Bevorstehendes. 36 Neuanträge sollen bis Ende 2025 zur Realisierung kommen. „Allerdings klafft hier noch eine Finanzierungslücke von circa 80.000 Euro.“ Hertlen bedankte sich bei den Vorstandsmitgliedern für die zurückliegende Arbeit beim Wirken in Afrika und stellte fest, dass sich alle Vorstandsmitglieder erneut zur Wiederwahl stellten und von den Anwesenden einstimmig in ihrem Ehrenamt bestätigt wurden. Bei der Versammlung diskutierten die Mitglieder auch, wie der Verein sich noch besser in den sozialen Medien präsentieren kann.

Die KfBiA-Mitglieder: helfen afrikanischen Ländern finanziell beim Brunnenbau: Kassiererin Josefine Wuntsch (von links), Vorsitzender Siegfried Hertlen, Schriftführerin Elisabeth Hertlen. Foto: Christoph Hertlen

Das erste Projekt des Vereins im kommenden Jahr könnte in Benin umgesetzt werden. Von der dortigen gemeinnützigen Organisation „Tabe Jeanne Foundation“ haben die Königsbrunner laut Hertlen einen Förderantrag für vier Tiefbrunnen erhalten. „Es handelt sich um vier sehr arme Dörfer in Benin-Mitte, Region Bante.“ Die dort lebenden 10.276 Menschen, verteilt auf vier Dörfer, müssen teilweise laut Hertlen bis zu drei Kilometer gehen, um an ihre Wasserentnahmestelle zu gelangen, die verschmutzt ist und Wasser für Mensch und Tier liefern soll. „Auch die Kinder werden zum Wasserholen eingeteilt, der regelmäßige Schulunterricht leidet sehr darunter.“ Die angestrebten Brunnen sollen ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Tabe Jeanne Foundation und KfBiA werden. Das sehe der Antrag aus Benin vor. Die Gesamtkosten in Höhe von 15.400 Euro sollen zu 50 Prozent von den Königsbrunner Brunnenbauern mitfinanziert werden. Nun versuchen die Königsbrunner diesen Betrag bis zum Jahresbeginn 2025 durch zusätzliche Spenden zu generieren. (AZ)