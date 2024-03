Königsbrunn

vor 17 Min.

Buchloben in Königsbrunn: Ein Abend für Erinnerungen und Späße

Plus Beim Buchloben stellen in Königsbrunn sechs Redner ihre Favoriten vor - dafür hat jeder acht Minuten Zeit. Warum es diesmal etwas anders verlief als geplant.

Von Jana Korczikowski

In Königsbrunn hatten sechs Männer und Frauen wieder "die Chance, ein Buch zu loben": So heißt die traditionelle Veranstaltung der Stadtbücherei, bei der Königsbrunner Persönlichkeiten sowie Menschen mit einer besonderen Verbindung zur Stadt eingeladen werden, ihr Lieblingsbuch vorzustellen. In bewährter Weise führte Zauberkünstler Urs Jandl durch den Abend, für die musikalische Umrahmung sorgten Jaria und Reinhard von Jarias Duo. Urs Jandls Aufgabe besteht aber nicht nur in der Moderation, er ist auch der Wächter über die Zeit. Denn die Vortragenden haben genau acht Minuten, ihr Buch zu loben. Wer überzieht, wird durch eine Glocke jäh aus seinem Vortrag gerissen. So sind die Lacher aus dem mit 127 Personen voll besetzen Publikum vorprogrammiert.

Reinhard und Jaria vom Duo Jaria sorgten für die musikalische Umrahmung des Abends. Foto: Jana Korczikowski

Für eine heitere Stimmung sorgten auch kleine Einlagen und Zaubertricks sowie selbstverständlich die Redner, die keinen Wert auf trockene Monologe legten. Naturkenner und Lechbuchautor Dr. Eberhard Pfeuffer stellte ein Buch aus seiner Kindheit vor: "Schnatts abenteuerliche Reise" von Marianne Speisebecher über den kleinen Erpel Schnatt, der auf Reisen geht. "Sie landen dann bei den Pyramiden und ich flieg als kleiner Bub mit", erinnerte er sich. Das Buch hatte Pfeuffer ausgewählt, weil es ihn an seine Großmutter erinnert. "Sie hat mir so lange vorgelesen, bis sie heiser war. Und ich hab es irgendwann fast auswendig gekonnt." Es sei so schön, wenn Großeltern den Kinder vorlesen. "Und das können nur die Großeltern, nicht die Eltern!" lautet Pfeuffers Schlusswort. "Sie hätten noch drei Minuten gehabt", entgegnete da der Moderator erstaunt. Einige Sekunden übrig hatten auch die Buchlober Raphael Morhard und Marion Mertens. Mit seinem durcheinandergebrachten Konzept spielte Urs Jandl den Verwirrten, und die Zuhörer amüsierten sich köstlich.

