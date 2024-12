„D’Lechauer“ auf politischer Bildungsreise in Berlin

16 Mitglieder des Heimat- und Volkstrachtenvereins „D’Lechauer“ folgten der Einladung des Bundestagsabgeordneten Dr. Volker Ullrich zu einer viertägigen politischen Bildungsreise nach Berlin. Ein Höhepunkt war die Besichtigung des Plenarsaals des Deutschen Bundestags. In einem Vortrag wurden die Aufgaben und die Arbeit des Parlaments erläutert. Nach dem Besuch der Kuppel ging es zur Landesvertretung Bayern. Anschließend wurde die ehemalige Zentrale Untersuchungshaftanstalt der Staatssicherheit in Hohenschönhausen besichtigt. Hier hatten die Mitglieder die Gelegenheit, mit einem Zeitzeugen zu sprechen, der über drei Monate dort inhaftiert war. Ein Besuch in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand und eine Stadtrundfahrt durch die Bundeshauptstadt waren ebenfalls im Programm. Im Bundesministerium des Inneren und für Heimat wurde über Migration und Staatssicherheit informiert und danach darüber diskutiert. Der Besuch einiger Weihnachtsmärkte in Berlin war auch möglich. Die Reise wurde von Michael Leuckel, Mitarbeiter des Abgeordnetenbüros, geleitet.